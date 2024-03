Akademia a Macerata nell’ultima trasferta della pool. Felappi: “Sarà avvincente”

Domenica le due squadre, già certe dei playoff, si sfideranno alle ore 17 sul taraflex dl Banca Macerata Forum

MESSINA – Penultimo turno di pool promozione per Akademia Città Di Messina che, con la certezza matematica dell’accesso ai play-off (già raggiunta in virtù del successo contro Cremona) e del terzo posto finale (arrivato al termine della gara vinta con San Giovanni), si prepara ad affrontare fuori casa, domani 24 marzo alle ore 17, la Cbf Balducci Macerata.

Sarà l’ultima trasferta prevista da calendario, prima di concentrarsi sul confronto interno con Mondovì e, soprattutto, sull’atto finale della stagione, la fase play-off che assegnerà ad una delle quattro contendenti, il secondo ed ultimo posto nella serie A1 della prossima stagione.

Settimana tipo per le ragazze di coach Bonafede che, dopo la pausa del lunedì, hanno ripreso le sedute di allenamento martedì pomeriggio. Staff e squadra raggiungeranno la sede del ritiro nella giornata di oggi per poi spostarsi al “Banca Macerata Forum”, impianto dove si svolgerà l’incontro.

Felappi: “Giocheremo senza pesi ecessivi”

A fare il punto della situazione e presentare la gara del prossimo turno, la schiacciatrice Giulia Felappi: “Quest’anno non ho trovato molto spazio ma ho potuto imparare molto dagli allenamenti, compagne e staff. Il sorriso mi contraddistingue e mi piace portare questo alle mie compagne, insieme alla grinta e alla voglia di giocare; penso sia un grande sostegno. Siamo uno spogliatoio molto unito e con elementi che stanno molto bene insieme e a cui piace lavorare tra loro. Tutto questo porta grandi risultati”.

Il tuo bagaglio tecnico si è arricchito parecchio: “Spingiamo tutti tantissimo in ogni allenamento; è come se fosse davvero il più importante, così come ogni gara. Questo ci ha arricchite tutte tantissimo”.

Al di là della competizione sportiva, Giulia ha vissuto quest’anno in un contesto molto differente da quello di origine: “La differenza è netta. Qui, il calore delle persone è enorme, fantastico direi. Mi mancherà molto, tornando a casa, guardare il mare, vedere le persone di qui e sentire il loro abbraccio. Davvero bello stare in questa terra e giocarci”.

Domenica si va a Macerata contro una squadra con cui si è vinto in Coppa Italia e che abbiamo anche superato nel girone di andata di Pool. Potrebbe essere una gara condizionata dalla già matematica qualificazione ai play-off di entrambe le squadre: “Premesso che ogni gara la prepariamo concedendo la stessa importanza, la qualificazione ai play-off toglierà probabilmente peso dalle spalle dei protagonisti. Questo, secondo me, renderà la gara più avvincente”.

I precedenti e i numeri delle avversarie

Due i precedenti; entrambi a favore di Messina ed in questa stagione: i quarti di Coppa Italia (0-3) e la gara di andata in Pool disputata al “PalaRescifina” (3-1). Ex dell’incontro: Giulia Galletti (2020-21) e Melissa Martinelli (dal 2019 al 2022). Con Macerata le due giocatrici hanno vinto una Coppa Italia e Martinelli ha anche ottenuto la promozione in A1 due stagioni fa.

Nella gara di andata, MVP e Top Spiker dell’incontro, la centrale Dalila Modestino con 21 punti (13 in attacco con una percentuale del 68 %, 5 muri e 3 ace). In attacco, complessivamente 49 i punti delle siciliane (su 139 azioni offensive) con una percentuale del 35 %, 48 quelli delle marchigiane (su 146) con il 33 %. 15 i muri di Messina (di cui 7 quelli di Melissa Martinelli, Top Blocker del match), 9 per Macerata mentre, al servizio, 5 gli ace di casa (9 errori) contro i 4 delle ospiti (8 errori). In ricezione, 45 % di positività per Messina; si è attestata, invece, al 46 % quella di Macerata. Top Receivers del match, Alessia Fiesoli con il 55 % di positività (10 % di perfette) su 40 palle ricevute; per Messina, la migliore è stata Aurora Rossetto che ha fatto registrare il 50 % di positività (12 % di perfette) su un totale di 8 ricezioni. Nelle due fasi, 29 punti break per le giallo-oro (8 per Modestino), 22 per le biancorosse, mentre 40 i punti in fase side out per Messina, 39 per Macerata.

Dopo essere state eliminate dalla Coppa Italia proprio per mano di Messina, la società marchigiana ha deciso di affidare la panchina a Michele Carancini, già secondo di Stefano Saja. Conquistato il primo posto nel girone B con 44 punti frutto di 16 vittorie e 2 sconfitte, in Pool Promozione, superata la partenza complicata con Perugia e Talmassons, sono arrivati: il successo al tie-break con Como, la prestigiosa vittoria – sempre al tie-break – con Busto e lo 0-3, che è valso la qualificazione alla terza fase, ottenuto al “PalaFrancescucci” contro le lariane. Nel mentre, la sconfitta di Messina (1-3), quella al 5° set contro Perugia e il 3-0 al passivo del “PalaTeghin” con Talmassons. Attualmente, Macerata occupa la 5a posizione in classifica con 52 punti, ad una sola lunghezza dalle friulane. E proprio in virtù di questa classifica, qualora fosse confermata dopo le ultime gare della vigilia di Pasqua, sarebbero proprio Messina e Macerata ad affrontarsi nelle semifinali (domenica 7 Aprile a Messina, mercoledì 10 in trasferta, eventuale terza gara “spareggio”, sempre a Messina, domenica 14).

