Akademia a Macerata per la Coppa Italia: Bonafede: “Avversario di grande tradizione”

MESSINA – Turno infrasettimanale di Coppa per Akademia Città Di Messina che, dopo aver superato al tie-break la Valsabbina Millenium Brescia in campionato, domani sera con inizio fissato alle ore 20:30, farà il suo esordio nei quarti di finale del prestigioso trofeo, al “Banca Macerata Forum”, affrontando in gara unica la Cbf Balducci Hr.

Le due squadre si sono qualificate per la competizione al termine del girone di andata dei rispettivi gironi di pertinenza; le padrone di casa come prime classificate del girone B e le ospiti come quarte del girone A. Ed è proprio in virtù della posizione di graduatoria più favorevole alle marchigiane che il match si disputerà lontano dal “PalaRescifina”. Chi riuscirà ad avere la meglio, volerà in semifinale dove, mercoledì 24 gennaio e sempre in gara unica, se la vedrà con la vincente del confronto tra Busto Arsizio (già nel girone di Akademia) e Cremona (nel girone di Macerata).

Coach Bonafede: “Hanno esperienza e vogliono tornare in A1”

Per coach Fabio Bonafede: “Macerata è una società di grande tradizione”. “Hanno esperienza – prosegue il coach – e sanno come si fa a vincere e a portare a casa questo trofeo. Hanno costruito un organico tra i favoriti per il salto diretto in A1. Non hanno buchi; anche in panchina ci sono atlete che giocherebbero titolari in qualunque altra squadra. Andiamo fuori casa ad incontrare una corazzata, ma non possiamo fermarci a questo; è un traguardo che ci siamo guadagnati e andremo a Macerata a giocarcela”.

Ex dell’incontro la palleggiatrice Giulia Galletti, a Macerata nel 2020/2021 dove, insieme alla centrale Melissa Martinelli, riuscì ad alzare proprio la Coppa Italia di A2. L’anno successivo la stessa Martinelli, alla sua terza stagione consecutiva con la casacca della Balducci, centra invece la storica promozione nella massima serie. Nessun precedente tra le due formazioni. Ad arbitrare la sfida in quel di Macerata saranno Ruggero Lorenzin e Antonio Testa. Questi gli altri tre quarti di finale di Coppa Italia: Perugia vs San Giovanni in M.No, Busto Arsizio vs Cremona, Montecchio vs Talmassons.

L’avversario Macerata

La Cbf Balducci Hr Macerata, retrocessa dalla serie A1 al termine della scorsa stagione, occupa attualmente la testa della graduatoria del girone B con 38 punti, frutto di 14 vittorie e 2 sconfitte, 43 set vinti e 19 persi. Le due sconfitte sono arrivate, entrambe tra le mura amiche, contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (alla prima giornata di andata) e la Trasporti Bressan Offanengo (alla quarta di ritorno). Nell’ultimo turno, ha superato in esterna la Cbl Costa Volpino (1-3).

Nel roster della formazione marchigiana, due sole reduci dalla stagione di A1: le schiacciatrici Giorgia Quarchioni e Alessia Fiesoli. Undici, invece, i nuovi innesti: i liberi Giulia Bresciani (dall’Igor Gorgonzola Novara di A1, ma già a Macerata due stagioni fa) e Aurora Morandini (dalla ValdarnInsieme di B1), le sciacciatrici Arianna Vittorini (dalla Bsc Materials Sassuolo di A2) e Alessia Bolzonetti (dall’Omag-Mt San Giovanni in Marignano di A2), le palleggiatrici Alessia Masciullo (dalla Bsc Materials Sassuolo di A2) e Asia Bonelli (dall’Itas Trentino con cui ha vinto i play-off di A2), le centrali Alessia Mazzon (dalla Saint-Raphaël di serie A francese), Federica Busolini e Giada Civitico (entrambe giunte dalla Bsc Materials Sassuolo di A2), l’opposto finlandese Piia Korhonen (dalla Volley Soverato di A2) e la sua pari ruolo Federica Stroppa (dalla Tecnoteam Albese Volley Como di A2).

Alla guida della Balducci, l’esperto head coach Stefano Saja. Tra le esperienze più importanti del tecnico lombardo quella di Bergamo, in A1 femminile, come scoutman e assistente di Marco Fenoglio nella stagione in cui la squadra vince la Champions League; nel 2010 quale scoutman e videoman della Nazionale Italiana maschile in World League e ai Campionati del Mondo, e altre esperienze come secondo allenatore in A1 e A2 maschile, con la Nazionale Bulgara femminile e, dal 2013 al 2016, a Piacenza in A1 femminile come secondo allenatore di Giovanni Caprara, vincendo un Campionato, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. L’anno successivo è primo allenatore a Soverato, in A2 femminile, e infine tre anni a San Giovanni in Marignano, che lo porterà a guidare la squadra romagnola in una finale per la promozione in A1 e due finali di Coppa Italia di serie A2, ottenendo uno storico successo. Nella stagione 2021/22 ha guidato nella massima serie la Roma Volley Club, mentre nella passata annata ha vinto la finale play-off promozione di A2 alla guida dell’Itas Trentino Volley.

