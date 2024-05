Discarica abusiva a Panarea: denunciato il proprietario

Scoperti rifiuti pericolosi su un terreno di 500 mq

I carabinieri di Panarea, durante un’operazione con l’ausilio dell’Arpa (dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente), hanno scoperto una discarica abusiva a cielo aperto su un terreno privato di circa 500 mq. Il proprietario è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi.

Rifiuti pericolosi e non pericolosi accatastati sul terreno. Nel corso del controllo, i carabinieri hanno trovato numerosi rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati sul terreno. Tra questi, c’erano accumulatori esausti, carcasse di scooter, pneumatici deteriorati, materiale ferroso, rottami vari, taniche con residui di materiale oleoso e materiale edile. I rifiuti, depositati senza autorizzazione e senza alcuna precauzione, rappresentavano un serio pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.

Area sequestrata e indagini in corso. L’intera area adibita a discarica e i rifiuti sono stati sequestrati dai Carabinieri. L’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa competente sono state informate. I Carabinieri continueranno i controlli nei prossimi giorni per accertare eventuali altre violazioni ambientali. L’attività di vigilanza sarà condotta in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.