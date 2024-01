Akademia anticipa e torna in campo contro la capolista Perugia

Stasera alle ore 20 Città di Messina impegnata a Perugia. Terza partita in meno di sette giorni, sarà interessante capire le differenze rispetto all'andata

Archiviato il passaggio in semifinale di Coppa Italia, Akademia Città Di Messina si prepara ad affrontare le ultime gare della stagione regolare con le battistrada del girone A. Si comincia sabato 13 gennaio, con inizio fissato alle ore 20, quando le ragazze di coach Bonafede, dopo il “Banca Forum” di Macerata, proveranno a violare il taraflex del “PalaBarton” di Perugia nel match di apertura del 17° turno di campionato (l’8° del girone di ritorno); di fronte, la capolista Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

In considerazione delle poche ore a disposizione che separano il match di Macerata da quello di Perugia, il gruppo squadra non ha fatto ritorno a Messina ma è rimasto in zona per poter riposare e preparare al meglio il match. L’incontro, che sarà arbitrato dalla coppia Claudia Lanza e Giorgia Adamo, sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma web volleyballworld.tv, basterà registrarsi alla piattaforma.

All’andata il confronto giocato al “PalaRescifina” nel mese di novembre, ha segnato la prima sconfitta interna della ragazze di coach Bonafede della stagione; non soltanto nessun’altra formazione è riuscita a superare Messina tra le mura amiche, ma in pochissime hanno strappato set: Brescia (due la scorsa domenica), Talmassons e Como (uno per parte). Per il resto, solo cleen sheet. Akademia ha una serie aperta di 7 vittorie consecutive in campionato, 8 considerando anche la Coppa Italia.

Bonafede: “Perugia meritatamente in vetta”

Quello di sabato sera, al “PalaBarton”, sarà uno dei match stagionali più complicati; lo sa bene coach Bonafede: “Andiamo ad affrontare una squadra che, fin adesso, ha dimostrato di essere la più brava perché in testa al girone meritatamente. Ha un organico completo e pienamente in grado di salire in A1 senza alcun tipo di patema. Noi veniamo dal successo nei quarti di Coppa Italia dopo una partita importante che ci ha tolto energie fisiche e mentali; non siamo nelle condizioni migliori per preparare una partita così importante. Però, per noi ogni partita rappresenta uno strumento di verifica del percorso di crescita che stiamo facendo. Nonostante si tratti della terza partita in sette giorni, tra l’altro da disputare nell’anticipo del sabato con un giorno in meno a disposizione per recuperare, sarà interessante capire come abbiamo lavorato dall’ultima partita in cui abbiamo incontrato Perugia fino ad oggi, a che livello siamo rispetto al loro; un test che per noi vuol dire esclusivamente questo”.

L’avversario Perugia

Le umbre sono reduci anch’esse da un successo casalingo di Coppa, quello sull’Omag-MT San Giovanni in Marignano (3-1); gara non facile per le ragazze di coach Giovi che, dopo aver ceduto nel primo set, sono state costrette ad inseguire, riuscendo ad avere la meglio grazie ai numeri realizzati da Traballi e Kosareva. Domenica scorsa, avendo anticipato il match con Busto Arsizio al 14 Dicembre scorso, le black angels hanno potuto fruire di un turno di riposo; un vantaggio non di poco conto e che potrà tornare utile nel confronto di sabato. In classifica, Perugia occupa la prima posizione con 43 punti; 15 le vittorie (tra cui quella del girone di andata al “PalaRescifina” proprio con Messina, unica sconfitta interna delle siciliane), 1 la sconfitta (con Busto Arsizio), 45 i set vinti, 9 quelli persi. Migliore realizzatrici stagionali la schiacciatrice Gaia Traballi (MVP del match di andata) con 217 punti (192 in attacco, 19 muri, 6 ace) , l’opposto Ivonee Daniela Montano Lucumi a quota 211 (180 in attacco, 24 a muro, 7 ace) e la schiacciatrice Dayana Kosareva a 201 (159 in attacco, 16 muri e 26 ace). Nessuna ex dell’incontro mentre uno solo il precedente: quello dell’andata terminato con la vittoria di Perugia (0-3).

Nonostante Perugia occupi la prima posizione nel girone A, nella speciale classifica delle Top Spikers di A2 non figura nessuna sua atleta, mentre in quella delle Top Blockers troviamo Benedetta Bartolini al 6° posto con 44 muri. 4° posto nella classifica delle Top Acers per Dayana Kosareva con 24 ace, 13° per Imma Sirressi in quella delle Top Receivers con il 39,43 % di ricezioni perfette. Delle atlete di Messina ritroviamo solo l’americana Kelsie Payne in 5a posizione nella classifica delle Top Spikers con 274 punti.

