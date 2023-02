Akademia attende la forte Montecchio nel turno infrasettimanale - Tempostretto

Dopo pochi giorni, cinque set e l'amarezza della sconfitta contro Vicenza l'Akademia Sant'Anna è chiamata ad una nuova sfida in casa

MESSINA – Dovrà smaltire immediatamente la stanchezza dei cinque set disputati e l’amarezza per non essere riuscita a portare a casa la vittoria la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo il lungo e tirato match di domenica contro l’Anthea Vicenza Volley, torna nuovamente in campo domani, mercoledì 8 febbraio, sempre al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, per il match numero 7 del girone di ritorno contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (partita in programma alle ore 20:30).

La Desi Shipping arriva al match di domani con alcune consapevolezze importanti nonostante la sconfitta casalinga contro Vicenza per 3-2: Muzi e compagne stanno crescendo di partita in partita e sono dure a morire, perciò l’obiettivo sarà quello di affrontare l’incontro contro le venete con la massima determinazione, consapevoli che si tratti di una big del girone e, in quanto tale, dovrà essere affrontata senza commettere alcuna sbavatura.

La sfida sarà diretta dagli arbitri Gianmarco Lentini e Sergio Pecoraro. Sarà possibile assistere all’incontro tramite abbonamento o acquistando il biglietto su postoriservato.it, presso i punti vendita autorizzati Posto Riservato oppure presso la biglietteria del Palazzetto Polivalente (che aprirà il giorno della gara alle ore 19). La partita inoltre sarà visibile anche in diretta gratuita sul canale youtube di Volleyball World Italia.

L’avversario Montecchio

Quarta forza del torneo, Montecchio si attesta nella parte altissima della classifica con ben 31 punti all’attivo, una sola lunghezza dietro rispetto a seconda e terza della graduatoria, rispettivamente Talmassons e San Giovanni in Marignano, attualmente appaiate a quota 32 punti. Le ragazze allenate da coach Sinibaldi arrivano al match di domani con grande entusiasmo e con la determinazione di voler continuare a correre dopo il rotondo 3-0 inflitto a Marsala nell’ultima uscita, risultato che ha ulteriormente allungato l’importante striscia positiva della formazione veneta, senza battute d’arresto dallo scorso 4 dicembre, quando incappò nella sconfitta per 3-0 in casa della capolista Roma Volley. Da allora ben 6 vittorie consecutive per le castellane, che ha collezionato ben 5 successi per 3 set a 0 (Marsala, Udine, Perugia, Vicenza e Soverato) ed in mezzo l’ulteriore vittoria per 3-2 in casa di Sant’Elia.

Il precedente all’andata

All’andata, lo scorso 23 novembre, le castellane riuscirono ad avere la meglio sul team peloritano al termine di un match lungo e dalle mille emozioni: la Desi Shipping prima andò sotto, poi si portò avanti 2-1 nel conteggio dei set e, infine, dovette subire il ritorno della formazione di casa, che riuscì a chiuderla al tie break. In quell’occasione fu tra le protagoniste di Montecchio la schiacciatrice Giulia Angelina, che realizzò ben 23 punti e che attualmente si attesta tra le migliori realizzatrici di tutto il torneo con 314 marcature personali.

Ma, nel complesso, è tutto il collettivo di coach Sinibaldi da attenzionare: dall’opposto Mazzon (che all’andata fece 22 punti), al libero Maggipinto, passando per altri elementi di assoluto valore. Coach Breviglieri lo sa bene e, nonostante il poco tempo per prepararla nel migliore dei modi e la necessità di far recuperare energie preziose alle sue, saprà spronare al meglio le ragazze di casa, nel tentativo di trovare punti importanti.

