Akademia battagliera e vincente, Bonafede: “Siamo andati oltre i nostri limiti”

Fondamentale l'apporto del pubblico che Bonafede e Maggipinto ringraziano: "Ci aspettiamo il palazzetto sempre più pieno"

MESSINA – Al termine di una partita entusiasmante, durata quasi due ore e mezza, con continui capovolgimenti nel punteggio l’Akademia Città di Messina l’ha spuntata contro la Futura Giovani Busto Arsizio seconda forza del girone. Una partita che dà tanto morale all’ambiente, come conferma il libero Marianna Maggipinto, ma dimostra anche a coach Bonafede che questa squadra è in continuo miglioramento e può giocarsela con tutte in vista della poole promozione.

Bonafede: “Mi auguro sempre più pubblico”

Prima di parlare del match coach Bonafede rende merito al pubblico: “L’orgoglio più grande non è aver vinto o perso, ma è aver visto tanta gente al campo e mi piacerebbe che i messinesi capissero che noi diamo tutto quello che abbiamo e accorressero sempre più numerosi. Sapete che io sono onesto sempre e dico che tra le due squadre c’è una differenza tecnica importante, stasera siamo andati oltre i nostri limiti e questo grazie al sacrificio di tutte le ragazze in campo. Chiarisco che noi non siamo pari a loro, siamo stati bravi nel quarto set a rifiatare in vista del tiebreak”.

“È mancato qualcosa a Perugia – sono le parole di Marianna Maggipinto – e l’abbiamo messo in campo stasera. Noi dobbiamo giocare unite e con l’apporto di tutto il pubblico, che ha anche influito. Questa vittoria serviva allo spirito, grande merito a noi che abbiamo saputo tenere botta giocando con tanto coraggio e cuore”.

Le dichiarazioni di Busto Arsizio

Il coach ospite Amadio ha così commentato: “Mi aspettavo questo tipo di partita e non siamo state brave in battuta. Siamo compatte in difesa ma oggi siamo state lente in questo fondamentale. Non siamo ancora una squadra che ammazza la partita dobbiamo migliorare in quello, ci lavoriamo. In Coppa Italia mi aspetto partita simile, se non metti in difficoltà Messina in ricezione loro poi hanno attaccanti che sono di altissima categoria e diventa difficile”.

Tonello, centrale di Busto Arsizio: “Penso sia stata una bella partita. Abbiamo giocato contro una squadra che voleva vincere e si vedeva, venivano da un ottimo campionato, hanno tanti punti e stanno facendo bene. Il nostro punto di forza è la battuta e non abbiamo trovato le nostre solite lunghezze”.