Akademia cerca l'impresa contro Lecco. Venuto: "Abbiamo bisogno del pubblico" - Tempostretto

MESSINA – Prima di ritorno della poule play out per la Desi Shipping Akademia Messina che domani, domenica 16 aprile, con inizio eccezionalmente programmato alle ore 15, ospiterà al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria Lecco, compagine che occupa attualmente la seconda posizione della graduatoria.

Match di fondamentale importanza per le ragazze allenate da coach Fabio Bonafede, attese da un ultimo importantissimo mese durante il quale saranno chiamate a giocare sei vere e proprie finali per tentare di raggiungere il sogno salvezza. La sfida sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Fabio Scarfò e Sergio Pecoraro, potrà essere seguito dal vivo oppure in diretta streaming gratuita sul canale youtube di Volleyball World Italia. È stato disposto dalla Fipav, su tutti i campi che giocheranno fino a domenica 16 aprile, l’osservanza di un minuto di raccoglimento al fine di ricordare la pallavolista scomparsa Julia Ituma.

Il cammino è ancora in salita e proprio per questo motivo il match di domenica alla Cittadella risulterà fondamentale, così come sarà importantissimo il contributo del pubblico messinese, che nelle ultime settimane si è avvicinato ancora di più ad Akademia dimostrando tanto affetto ed attaccamento alla squadra, come sottolinea anche Peppe Venuto, Direttore Sportivo del team messinese: “Siamo al rush finale: da qui in avanti ci aspettano sei finali che dobbiamo provare a vincere per dare continuità anche agli ultimi risultati importanti che abbiamo portato a casa, a partire già dall’ottima prestazione contro la capolista Como e continuando con le ultime due uscite che ci hanno portato ben 6 punti. All’andata non è stata una delle nostre migliori prestazioni e siamo usciti da quella partita un pò con le ossa rotte. Però da lì in avanti per noi è stato un crescendo di prestazioni e risultati, quindi già dal match contro Lecco cercheremo di trovare continuità. Abbiamo sentito per tutta la stagione la vicinanza del pubblico, che non ci ha mai fatto mancare il proprio calore nonostante i nostri risultati altalenanti. E questo per noi è importantissimo. In questo finale di stagione ci aspettiamo una presenza ancora più massiccia, come è avvenuto anche nelle ultime uscite casalinghe. Anche per questo match ci aspettiamo il pienone al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, perché abbiamo bisogno di tutti, compreso il calore del nostro pubblico”.

Il momento di Akademia Messina

Muzi e compagne nelle ultime uscite hanno evidenziato un cambio di passo importante, confermato da ottime prestazioni e, soprattutto, da 6 punti nelle ultime due gare che hanno ridato entusiasmo e speranza al gruppo messinese. Ad attenderle domenica ci sarà un Lecco che in questo cammino salvezza ha dimostrato di essere una compagine di alto livello: 4 vittorie ed 1 sola sconfitta hanno permesso alla formazione allenata da coach Milano di conquistare 12 punti sui 15 a disposizione (Lecco, come tutte le squadre del girone A, gioca una partita in meno rispetto a quelle dell’altro girone) e di lanciarla in seconda posizione, a 10 punti di distanza da Akademia.

All’andata, in occasione dell’esordio play out lo scorso 1 marzo, quando coach Bonafede era da pochissimo approdato in riva allo Stretto, al Pala Al Bione Lecco vinse con un secco 3-0: una partita quasi a senso unico che aveva testimoniò la forza del collettivo lombardo. Adesso, però, a più di un mese di distanza, la Desi Shipping ha dimostrato di stare assimilando in fretta i dettami del nuovo Coach, evidenziando progressi in termini di temperamento e attenzione, sta alzando l’asticella, come dimostrano le due vittorie consecutive (per la prima volta in stagione).

Il riepilogo sulla poule salvezza

Nell’ultimo turno si sono registrate le battute d’arresto di Marsala (3-0 in casa della capolista Como), Perugia (sconfitta per 3 set a 0 da Club Italia) e con lo stesso passivo si ferma anche Sant’Elia, raggiunta in classifica proprio da Akademia a quota 23. In quinta posizione guadagna 1 solo punto Vicenza, sconfitta per 3-2 a Cremona.

Classifica cortissima e ancora tutti apertissimo: Como in testa con 40 punti, seguito in seconda posizione dal gruppetto composto da Lecco, Offanengo e Cremona a quota 33, Vicenza in quinta posizione con 29 punti, seguita 1 lunghezza indietro da Castelnuovo Rangone, Akademia e Sant’Elia sono appaiate a quota 23, Marsala a 18, Club Italia a 16 e chiude la classifica Perugia con 10 punti.

Nel turno di domani fari puntati su Vicenza, che ospita Club Italia, mentre Sant’Elia è di scena a Castelnuovo Rangone. Nella parte altissima della classifica, infine, Cremona ospita Marsala ed Offanengo gioca in casa contro Perugia.

