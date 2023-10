Akademia Città di Messina schianta Bologna, terza vittoria di fila in A2 - Tempostretto

La seconda in casa al PalaRescifina vale la seconda vittoria consecutiva da tre punti, la prima in stagione con un punteggio netto di tre set a zero

MESSINA – Non si ferma Akademia Città di Messina. La formazione peloritana trova la terza vittoria consecutiva in questo avvio di Serie A2 femminile. Al PalaRescifina arriva la seconda vittoria da tre punti del campionato, entrambe ottenute tra le mura amiche, e adesso ha otto punti in classifica sui nove fin qui a disposizione. Stavolta la formazione del presidente Costantino non lascia nulla per strada vincendo agevolmente in tre set, senza concederne alle avversarie, in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Cambia ancora coach Bonafede nel suo starting six, L’Akademia Città di Messina inizia il match con Galletti e Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto quattro Joly e Rossetto, centrali Maritnelli e Modestino con Maggipnto. Coach Zappaterra risponde schierando per Bologna Fiore al palleggio e Saccani opposto, schiacciatrici Ristori e Bovolo, centrali Tresoldi e Neriotti con Laporta libero.

Durante il match però non ha bisogno di fare correzioni coach Bonafede che non ricorre mai all’uso delle atlete in panchina se non in un paio di occasioni alla staffetta Joly-Ciancio. Partita da doppia cifra nuovamente per Payne, migliore di Akademia con 16 punti, ma a segnare più punto è stata Fiore l’opposto di Bologna con 18, in doppia cifra per Città di Messina, per la seconda partita consecutiva, anche Joly 12 punti. Ottima partita in regia offensiva, infatti è premiata come migliore in campo, per Giulia Galletti che si toglie lo sfizio di segnare personalmente cinque punti.

Akademia Città di Messina – Volley Team Bologna 3-0

Fasi iniziali punto a punto, poi Akademia allunga dal 3-3 fino al 7-4 e coach Zappaterra ferma il gioco. Al rientro le bolognesi si riportano sotto 8-7 ma il muro di Rossetto non consente l’aggancio. Servirà quasi un’intera rotazione per arrivare al pari con l’invasione chiamata a Galletti per l’11 pari, il punto di Joly e l’ace di Modestino valgono un immediato break sul 13-11, altro più tre sul 14-11 prima che Fiore con un piazzato riprovi ad accorciare ma sul 14-13, pipe di Payne e muro di Martinelli per il nuovo +3 di Akademia. Non rientrano le emiliane e la panchina di Bologna spende il secondo time out sul 19-16. L’inerzia non si inverte e Akademia senza particolari patemi d’animo arriva al primo di quattro set point con l’ace di Giulia Galletti, il primo è annullato da Bovolo, il secondo va a segno col muro di Martinelli.

Il secondo parziale comincia con i punti messi a terra da Payne e Joly per il break iniziale. Situazione che si complice per Bologna col muro di Martinelli e sotto 5-1 le ospiti ricorrono al primo time out. La pausa fa bene alle felsinee che rientrano alla grande in partita con un parziale di 0-4 e costretto al primo time out dell’incontro Akademia Città di Messina. Al rientro bloccati gli attacchi delle locali grazie ai muri di Neriotti, che vale il primo vantaggio ospite sul 5-6, ma l’errore in battuta di Saccani e il successivo mani fuori di Rossetto rimettono avanti le peloritane. Bologna resta in scia fino al tocco di seconda di Galletti, su recupero in tuffo di Maggipinto, che vale il nuovo break sul 12-10. Bologna ha la forza di rientrare nuovamente sul 13-13, si prosegue punto a punto con Bonafede che per dare più sostanza alla ricezione fa entrare in campo anche Ciancio. L’errore di Modestino e l’ace di Fiore valgono per la prima volta nel match il break per Boogna sul 18-20. Time out di coach Bonafede e la squadra messinese risponde rientrando in campo e vincendo i successivi tre punti, il punto di prima di Rossetto vale il contro sorpasso 21-20 e il time out di coach Zappaterra. Si riprende con l’errore in battuta di Payne, ma ancora un tocco di seconda di Galletti mette avanti Akademia che sfruttando l’errore di Bologna è a due punti dal set, 23-21. Joly mette a terra il punto che vale il primo di due set point, annullato da Bovolo; il secondo lo annulla Fiore dopo la ricezione difficoltosa, che va oltre la rete, di Rossetto. Ancora la mano pesante di Joly vale il terzo set point per Akademia chiude grazie all’errore, la palla tocca l’asta, di Bologna.

Il terzo si apre con Akademia che scappa immediatamente sul 3-0, doppio Modestino, muro e primo tempo, dopo l’errore di Bologna. Il quarto punto consecutivo delle locali costringe Bologna al time out. Reazione delle felsinee che si riportano sul 4-3, ma Messina riallunga con i punti di Galletti e Rossetto fino al 7-3. Massimo vantaggio di Città di Messina sul 10-5, replicato poco dopo dal muro di capitan Martinelli per il 12-7. Due punti di Jessica Joly, il secondo con un ace in salto, valgono il +6 di Akademia, 14-8. Bologna prova a reagire ma sotto gli attacchi della Payne, 17-12, coach Zappaterra ferma il gioco spendendo il suo ultimo time out. Akademia mantiene un vantaggio rassicurante e arriva alle fasi finali sul 22-18 con ancora un punto di Payne. Bologna prova a reagire portandosi sul 22-20, ma Città di Messina con Payne e Rossetto si conquista due match point sul 24-21. Servizio lungo di Payne sul primo, fast di Modestino vincente a mettere il punto esclamativo sulla sfida.

Tabellino

Risultato finale: 25-21, 26-24, 25-22.

Durata: 24′, 30′, 26′.

Akademia: Battista ne, Martinelli 7, Catania ne, Ciancio 0, Modestino 8, Felappi ne, Mearini ne, Payne 16, Joly 12, Rossetto 7, Maggipinto 0, Galletti 5, Michelini ne, Minutoli ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Bologna: Ristori 0, Taiani ne, Del Federico ne, Fiore 18, Lotti 1, Tresoldi 4, Bongiovanni ne, Laporta 0, Bovolo 16, Neriotti 8, Rossi ne, Saccani 0, Tellaroli ne.

Allenatore: Andrea Zappaterra. Assistente: Marco Generali.

Arbitri: Giovanni Ciaccio e Sergio Pecoraro.