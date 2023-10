Akademia. Coach Bonafede elogia il gruppo: "Soddisfatto, ma guai a sentirci arrivati" - Tempostretto

Akademia Città di Messina mantiene le posizioni di testa nel girone A di Serie A2. Galletti: "Si vedono i frutti dell'allenamento"

MESSINA – Seconda vittoria su due partite giocate in casa, entrambe vinte portando a casa l’intera posta. Nonostante il tre a zero di Akademia Città di Messina, senza perdere set dunque, coach Fabio Bonafede commenta come ci sia sempre qualcosa da migliorare: “Stiamo salendo come qualità di prestazione ma lasciamo ancora punti, è normale e non imputo niente alla squadra che ha fatto percorso netto in casa, lasciare punti al PalaRescifina sarebbe stato sanguinoso. Colgo l’occasione per ribadire come sono contento e orgoglioso che la gente stia rispondendo, le ragazze lavorano bene tutta la settimana e lo meritano.

“Stiamo crescendo, sono soddisfatto e contento ma credetemi c’è ancora tanto lavoro da fare, guai se ci sentiamo arrivati dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e fortunatamente sappiamo dove. Le nostre sono vittorie di squadra – precisa Bonafede – stasera è rimasta in panchina Battista, non è entrata ‘soldatino’ Mearini, gente che potrebbe giocare sempre. In questa squadra non ci sarà mai un sestetto predisposto, non guardo in faccia nessuno quando devo pensare a chi far giocare”.

Giulia Galletti, mvp del match

“Oggi vittoria corale – dichiara la palleggiatrice di Akademia Città di Messina, Giulia Galleti – siamo state brave da subito stavolta, concentrate sin dall’inizio. Si vedono i frutti dell’allenamento, il risultato riflette quello che proviamo ogni settimana. Come squadra siamo state brave, andavamo avanti Bologna si riportava sotto ma noi restavamo concentrate e continuavamo a giocare la nostra pallavolo”.

Zappaterra e Lotti, Volley Team Bologna

“Faccio i complimenti a Messina – dice Andrea Zappaterra, allenatore di Bologna – hanno fatto un’ottima gara. Noi un po’ meno brillanti nei fondamentali in difesa, un po’ carenti nel contrattacco. Siamo una neo promossa, per noi sono le prime partite di A2 e siamo consapevoli che dobbiamo alzare il livello del nostro gioco per competere in questa categoria. Vincendo il secondo (concluso ai vantaggi, ndr) poteva cambiare l’inerzia della gara”.

Per la formazione felsinea è intervenuta anche Silvia Lotti: “Ci aspettavamo una partita difficile, i risultati di Messina hanno dimostrato che sono un’ottima squadra. Arrivavamo qua col coltello tra i tenti, sapevamo che loro sono una squadra tosta. Cerchiamo di strappare punti importanti dovunque andiamo e dobbiamo aggiustare diverse cose, il muro difeso di Akademia è stato molto buono”.

