Messina. “La partita dei numeri”, il libro degli studenti della “Enzo Drago”

I bambini della scuola primaria, con l'aiuto degli insegnanti, hanno trasformato la matematica in una storia avvincente, con i numeri diventati personaggi parlanti

MESSINA – Nella Scuola Primaria “Enzo Drago” di Messina, un gruppo di piccoli studenti, guidato dalle proprie insegnanti, ha preso in mano la penna, o meglio la matita, per scrivere un libro di matematica narrativa. La novità è che rispetto a tutti gli altri testi, nel libro “La partita dei numeri”, così è intitolato, sono proprio loro, i bambini, gli autori di questa insolita e innovativa pubblicazione. Lo studio della matematica spesso può sembrare noioso e complicato agli studenti, ma non per i piccoli delle classi seconde della scuola primaria “Enzo Drago”. Qui infatti gli alunni, non solo imparano numeri e operazioni matematiche, ma li trasformano anche in storie avvincenti.

I bambini che quotidianamente, durante le ore di matematica, sono destinatari di letture di albi illustrati o testi matematici, sono diventati, loro stessi, i registi di una storia che ha come sfondo un campo di calcio e come giocatori due squadre composte da numeri. Il libro è il risultato di un progetto didattico innovativo, ideato e coordinato dalla loro insegnante di matematica, Giusi Spadaro, sposato e sostenuto dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Enzo Drago”, Virginia Ruggeri, che vede nella narrazione un mezzo per introdurre e affrontare argomenti e concetti matematici che spesso rischiano di rimanere ancorati a simboli astratti e privi di significato.

Si è trattato di un lavoro di squadra a cui tutte le insegnanti di classe hanno partecipato e in particolare l’insegnante Paola Centorrino che ne ha curato l’introduzione e l’insegnante Maria Costa che, seguendo le indicazioni precise e critiche dei bambini, ne ha realizzato le illustrazioni presenti. Gli alunni sono stati divisi in gruppi e hanno lavorato insieme per creare così una storia che, oltre a coinvolgere concetti matematici fondamentali come numeri, operazioni e problem solving assume un taglio inclusivo sul finale in cui il trionfo dello zero è l’esempio di come chiunque può diventare una risorsa se affiancato e sostenuto. Ogni gruppo ha sviluppato una parte della storia, ideando personaggi, ambientazioni e situazioni intriganti. Il risultato è una proposta di matematica narrativa davvero unica nel suo genere, che unisce l’apprendimento degli argomenti matematici alla creatività e all’immaginazione dei bambini.

“La partita dei numeri” non è solo un testo, ma una vera e propria avventura che porta i lettori in un mondo fantastico popolato da numeri parlanti, simboli e grandi matematici ed è la mera dimostrazione che la matematica può essere divertente e stimolante se insegnata in modo creativo e coinvolgente. Il libro, che in pochi giorni si è classificato nella top 5 dei racconti per ragazzi su Amazon, è disponibile a questo link.