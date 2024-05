Targhe con codici Qr e audio guide per i pannelli turistici a Messina

Iniziativa del Comune e di Archeoclub, con la Soprintendenza, per alcuni monumenti storici del centro

MESSINA – Targhe dotate di Codice Qr e audio guide realizzate dall’Archeoclub dello Stretto per illustrare alcuni pannelli turistici. Un modo per valorizzare i monumenti del centro storico a Messina. I pannelli sono stati ristampati recentemente dal Comune con testi della Soprintendenza. L’idea e l’avvio del progetto nazionale QRcode parte da Archeoclub Area Integrata dello Stretto, con presidente Rosanna Trovato, e “costituirà un ulteriore strumento di promozione turistica, accanto a quelli già posti in essere dalle Istituzioni locali e da altri club service”, si legge in una nota.

“L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico artistico di Messina”

E ancora: “Nell’ottica di valorizzare il patrimonio artistico storico culturale dei singoli territori sul sito di Archeoclub d’Italia sarà dedicato un box a chiese/monumenti/palazzi che le varie sedi locali vorranno valorizzare e dotare di Codice Qr. Il monumento sarà così fruibile sia attraverso il sito web che attraverso il Codice Qr apposto alla base del pannello illustrativo, con la possibilità di ascoltarne la descrizione in italiano e in inglese e di godere di una galleria di foto dedicata”.

L’iniziativa sarà presentata in conferenza stampa giovedì 16 maggio, alle ore 9.30, nella sala “Falcone Borsellino” a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore al Turismo Enzo Caruso e della soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Messina Mirella Vinci,

L’Archeoclub d’Italia, ente morale al servizio dei beni culturali, ha “come finalità statutaria non solo la tutela, ma soprattutto la promozione e la valorizzazione dei beni archeologici, storico-architettonici e ambientali presenti nel territorio. Promuove la sua attività attraverso iniziative, progetti e campagne di sensibilizzazione che le sedi locali portano avanti su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo primario di migliorarne ed implementarne la fruizione”, viene evidenziato in un comunicato.