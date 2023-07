Akademia completa la regia offensiva con l'arrivo di Ilaria Michelini - Tempostretto

Ilaria Michelini e Giulia Galletti formeranno la coppia di palleggiatrici di Akademia Sant'Anna nella prossima stagione

MESSINA – Akademia Sant’Anna dopo Giulia Galletti annuncia l’arrivo di un’altra palleggiatrice nel roster, si tratta della ventiquattrenne Ilaria Michelini, l’ultima stagione in serie A2 a Talmassons. Le due costituiranno una coppia di registe di assoluta affidabilità per la categoria e sulle quali la società ha deciso di puntare con decisione per fornire adeguato sostegno alle proprie attaccanti, per una stagione esaltante e di alto profilo.

Ilaria Michelini, classe ’99 per 182 cm di altezza, è nativa di Figline Valdarno (FI), dotata di tanta grinta, spregiudicatezza e voglia di vincere, avrà il compito, insieme alla compagna di reparto di gestire i tempi di gioco e conferire imprevedibilità offensiva alla prima linea del team guidato da coach Bonafede.

La carriera di Ilaria Michelini

Michelini tra le senior della propria società di appartenenza, inizia molto presto. A soli quattrodici anni, infatti, fa il suo esordio in serie B1 con il Valdarno Volley. Nella stessa stagione, entra a far parte della Rappresentativa della Provincia di Firenze con cui si aggiudica l’ambito Trofeo dei Territori. L’anno successivo viene convocata per uno stage al Centro Pavesi e, a fine, stagione, ottiene la promozione in serie C con il Volley Group Valdarno. Nel 2016/2017 si trasferisce a Montevarchi (AR) in B2, mentre l’anno dopo torna a casa nel Valdarninsieme, prima di trasferirsi nel Santuliamea Volley e successivamente a Trieste.

Le stagioni più formative per Ilaria passano, però, dai due campionati trascorsi ad Arzano, in B1, dove incrocia il suo cammino con quello dei coach Piscopo e Nica; con loro, l’atleta toscana cresce e si prepara a spiccare il volo nella pallavolo di serie A, disputando stagioni da protagonista. Le sue prestazioni non passano inosservate ed arriva la chiamata dell’ambiziosa Talmassons, club con il quale – insieme alla nuova schiacciatrice di Akademia, Aurora Rossetto,- si qualifica per i Play-off promozione, calcando il taraflex in dodici gare.

Roster Akademia 2023/2024

Di seguito tutti i movimenti ufficiali comunicati dalla società ad oggi:

In entrata

Palleggiatore: Giulia Galletti, Ilaria Michelini.

Opposto: Kelsie Payne

Schiacciatrice: Jessica Joly, Aurora Rosssetto

Centrale: Melissa Martinelli (conferma), Valentina Mearini (conferma), Greta Catania (conferma), Dalila Modestino.

Libero: Sara Ciancio (conferma), Mariana Maggipinto.

In uscita

Palleggiatore: Margherita Muzi, Valentina Brandi.

Opposto: Aurelia Ebatombo, Barbara Varaldo.

Schiacciatrice: Madelyn Robinson, Giorgia Silotto, Valentina Martilotti.

Libero: Giorgia Faraone, Michela Pisano.

