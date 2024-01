Akademia forza sette, soffre ma piega Brescia in rimonta al tiebreak

Lascia un punto alle avversarie Akademia che si impone per tre set a due, ma mantiene l'imbattibilità nel girone di ritorno con la settima vittoria consecutiva

MESSINA – Non la migliore partita di Akademia ma forse una delle più emozionanti. Sicuramente in casa dove nessuna squadra aveva costretto Città di Messina al tiebreak, era in compenso arrivata l’unica sconfitta nel girone d’andata contro la capolista Perugia. Sconfitta evitata quest’oggi, grazie ad una bella reazione e due set finali di rara intensità, quando la squadra era sotto per due set a uno. Vittoria che permette alle atlete care al presidente Costantino di mantenere anche aperta la striscia di vittorie consecutive che sale a sette. Secondo tiebreak della stagione regolare di Akademia che aveva giocato e perso l’unico quinto set all’andata contro Talmassons in trasferta.

Coach Bonafede inizia il match con Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Battista e Joly, centrali Martinelli e Modestino con Maggipinto libero. A partita in corso come sempre ci satà spazio anche per Merini e Catania, Rossetto e Ciancio. In quattro in doppia cifra: Battista e Joly a 19, superata l’americana Payne a quota 18 e Modestino in doppia cifra a 12.

In classifica le messinesi salgono a 38 punti e infrasettimanale attesa dalla trasferta contro Macerata nei quarti di Coppa Italia, sarà un test importante perché prima volta che Akademia saggerà una squadra dell’altro girone di Serie A2. Poi il programma è di restare nella Penisola per poi andare a giocare in trasferta a Perugia nel fine settimana.

Akademia Città di Messina – Valsabbina Millenium Brescia 3-2

Errori di Galletti e Payne regalano il break a Brescia, ma Città di Messina recupera subito e prova a sua volta l’allungo dopo una fase di equilibrio sull’11-8. La situazione si mette ancora più in discesa per le ragazze di coach Bonafede, Battista firma il +6 sull’18-12. Sembra tutto sotto controllo sul 23-17, ma Akademia ha un momento di black out e Brescia torna sotto 23-21, nel finale punto di Payne ed errore di Pamio regalano il set alle messinesi.

Nel secondo parziale parte bene Brescia nuovamente e stavolta conserva un buon vantaggio sul 1-6. Le messinesi restano sempre a distanza con uno svantaggio massimo di cinque punti sul 12-17. Poi si riavvicina fino al 17-18 firmato Battista e non riesce mai a pareggiare e paga lo sforzo nel finale, quando Brescia dal 20-21 trova tre punti consecutivi. Il set viene conquistato al secondo tentativo su errore al servizio di Akademia.

Esce ancora meglio dai blocchi la formazione di coach Beltrami che scappa 1-4, Akademia torna in partita e prova a sua volta la fuga sul 9-6. Partita viva con sorpassi e contro sorpassi continui in questa fase. Pamio prova a portare via Brescia con l’attacco che vale il 16-18 e Bonafede chiama il time out. Al rientro Brescia sale 17-21 e sembra mettere in cassaforte il parziale, Città di Messina non reagisce e Florio mette a terra il punto del 20-25 che vale il sorpasso nel conto dei set.

Ad inizio quarto set la reazione di Akademia che per la prima volta prova la fuga ad inizio parziale. Joly, Payne e Battista mettono a terra due punti, la pressione e gli errori di Brescia fanno il resto per il 6-1. Brescia prova a reagire e si porta 8-5, Akademia tiene botta e qualche punto di vantaggio rassicurante e sul 13-8 con l’inerzia che non cambia le ospiti provano a spezzare il ritmo con un time out. Al rientro Akademia imprime un’ulteriore accelerazione con il muro di Martinelli che vale il +7 sul 16-9. Migliorato poco dopo da Payne per il 20-12, nel finale di set dilaga Città di Messina con Joly che firma il 23-13 e poi con un muro singolo porta Akademia a set point. Brescia annulla i primi due, poi Payne devastante da seconda linea porta la sfida al tiebreak.

Tiebreak

Primo punto per Akademia con l’americana Payne, subito break sul 5-2 coi punti di Modestino in fast e poi ace, coach Beltrami interrompe il gioco e chiede time out. Al rientro Brescia continua a non riuscire a replicare agli attacchi delle locali che in poco tempo scappano e cambiano campo sull’8-3. Asfissiante il muro di Akademia con Martinelli che rimette Città di Messina avanti di 5 (10-5) e Brescia spende anche il secondo discrezionale. Akademia allunga ancora con gli attacchi di Battista e Joly, che si contendono la palma di migliore in campo, per il 14-6. Il punto esclamativo sulla sfida arriva subito ed è firmato Payne.

Tabellino

Risultato finale: 25-22, 21-25, 20-25, 25-15, 15-6.

Durata: 26′, 28′, 27′, 23′, 15′.

Mvp: Jessica Joly.

Arbitri: Walter Stancati e Nicola Traversa.

Akademia: Battista 19, Martinelli 6, Catania 1, Ciancio 0, Modestino 12, Felappi ne, Mearini 3, Payne 18, Joly 19, Rossetto 2, Maggipinto 0, Galletti 1, Michelini ne, Ramirez ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Brescia: Florio 18, Pinarello ne, Tagliani ne, Scacchetti 1, Torcolacci 14, Pamio 10, Bulovic ne, Pericati ne, Brandi 1, Malik 13, Babatunde 7, Pinetti ne, Ratti ne.

Allenatore: Alessandro Beltrami. Assistente: Mattia Cozi.

