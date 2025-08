Akademia Gruppo Formula 3 Messina, prima in casa all’esordio contro il Club Italia

La data da cerchiare in calendario è quella di lunedì 6 ottobre, la formazione peloritana inserita nel girone A con altre otto squadre

MESSINA – Akademia Sant’Anna Gruppo Formula 3 Messina conosce ora il proprio destino. Inserita nel girone A, quello a nove squadre, della prossima Serie A2 di pallavolo femminile la formazione del presidente Costantino esordirà in casa al PalaRescifina lunedì 6 ottobre contro il Club Italia. Per coach Fabio Bonafede e il nuovo gruppo che inizierà a lavorare in città da dopo Ferragosto seguirà un secondo turno casalingo il 12 ottobre contro Concorezzo. Seguirà il turno di riposo alla terza giornata e Akademia affronterà la prima trasferta, alla quarta giornata, domenica 26 ottobre contro la Roma Volley.

Alla sesta giornata invece l’atteso derby siciliano contro il Marsala Volley che si giocherà in casa della formazione neopromossa nel turno infrasettimanale di mercoledì 15 novembre, Gruppo Formula 3 Messina sarà certamente felice di essere inserita con più squadre del sud Italia nel girone e quindi evitare lunghe trasferte con la possibilità di non dover ricorrere sempre all’aereo. Ricordiamo che in questo girone c’è anche la pugliese Melendugno, incrocio con Messina alla nona giornata della stagione regolare. Queste tutte le formazioni del girone: Akademia Sant’Anna Gruppo Formula 3 Messina, Marsala Volley, Narconon Volley Melendugno, Clerici Auto Concorezzo, Club Italia, Itas Trentino, Volleyball Casalmaggiore, Cbl Costa Volpino, Smi Roma Volley.