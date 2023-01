Akademia in trasferta a Martignacco alla ricerca della continuità - Tempostretto

Terza uscita per la Desi Shipping Akademia Messina in 7 giorni. Domani si gioca la quinta di ritorno in casa della Itas Ceccarelli Martignacco

MESSINA – La Desi Shipping Akademia Messina non ha ancora finito di esultare dopo il convincente ed importante successo casalingo di mercoledì contro Perugia che, per il terzo turno in 7 giorni, vola in Friuli ed affronta il match numero 5 del girone di ritorno contro la Itas Ceccarelli Martignacco, incontro in programma domani, domenica 22 gennaio, con inizio alle ore 15:30. Gli arbitri dell’incontro saranno Claudia Angelucci ed Antonio Lichelli. Il match sarà visibile gratuitamente sul canale youtube di Volleyball World Italia.

È un vero e proprio tour de force quello che sta affrontando la formazione messinese in questi giorni: il club del Presidente Fabrizio Costantino, dopo il viaggio a Sant’Elia di domenica scorsa ed il match di mercoledi in casa contro la 3M Perugia, si trova ad affrontare un’altra trasferta molto lunga, con l’obiettivo di tentare di bissare il successo del turno infrasettimanale.

L’avversario Martignacco

Di fronte Muzi e compagne troveranno una squadra ostica, con tante frecce al proprio arco e che affronterà il match con il coltello tra i denti perché arriva da una serie di turni casalinghi poco positivi. Dopo la vittoria per 3-0 contro l’Anthea Vicenza Volley di diverse settimane fa, tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Martignacco le ragazze allenate da Coach Mauro Gazzotti hanno subito le battute d’arresto contro San Giovanni in Marignano (sconfitta per 2-3), Roma (0-3), CDA Talmassons (1-3), e l’ultima in ordine di tempo domenica scorsa contro Ipag Sorelle Ramonda Vicenza (0-3). Un trend negativo che, sicuramente, le friulane vorranno invertire per regalare la gioia della vittoria dopo diversi mesi al proprio pubblico e per smuovere una classifica che, attualmente, vede la Itas Ceccarelli in sesta posizione a quota 21 punti, 8 lunghezze più avanti rispetto a Messina, quartultima della classe ma con un tesoretto di 4 punti confronti delle dirette inseguitrici Marsala (con una partita in meno) e Sant’Elia.

Modestino e compagne arrivano al match di domenica, dunque, con il chiaro intento di riprendere a fare punti pesanti e ritrovare il feeling con la vittoria che manca dall’8 gennaio (3-0 in casa di Sant’Elia). Nell’ultimo turno Martignacco ha osservato il riposo programmato dal calendario, ma è stata impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia di A2, subendo la sconfitta per 3-0 in casa della Roma Volley Club.

Messinesi a caccia della continuità

Le messinesi di Akademia, dal canto loro, hanno trovato grinta ed entusiasmo dalla vittoria casalinga del turno infrasettimanale contro Perugia: un 3-0 reso ancora più importante dalle sconfitte concomitanti di Marsala (3-0 a Soverato) e Sant’Elia (3-1 in casa dell’Anthea Vicenza Volley). All’andata, tra l’altro, le friulane piegarono per 3 set a 0 le resistenze delle peloritane: la compagine siciliana, ad eccezione del secondo set terminato 24-26, non riuscì mai ad incidere realmente sul match e l’idea di poter restituire lo sgambetto a Martignacco, oltre al tentativo di allungare la striscia positiva e trovare una spinta ulteriore in classifica, sicuramente sarà un fattore determinante nell’approccio alla gara da parte di Akademia.