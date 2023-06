Akademia ingaggia Jessica Joly, prosegue la rivoluzione in attacco - Tempostretto

Con gli addii di Martilotti e Silotto azzerato il vecchio reparto delle schiacciatrici, come già era stato per le palleggiatrici

MESSINA – Non tanto l’ultimo nuovo colpo in entrata annunciato, della giovane e talentuosa schiacciatrice Jessica Joly, ma quelli in uscita ci dicono la direzione che sta prendendo la nuova Akademia di coach Bonafede. Dopo aver confermato in blocco il reparto delle centrali e la sola Ciancio tra i liberi con gli addii di Silotto e Martilotti sono stati azzerati completamente i reparti d’attacco: palleggio, opposti e schiacciatrici.

Dalle prossime settimane arriveranno solo colpi nuovi visto che della vecchia rosa sono state già tutte confermate o ufficializzate che non vestiranno più la maglia di Akademia. Al momento poi dovrebbero mancare nei piani del ds Buscaino un’altra palleggiatrice e altri due o tre rinforzi in attacco tra opposto e schiacciatrici.

Jessica Joly arriva da un brutto infortunio

La valdostana Jessica Joly, protagonista nelle ultime due stagioni del salto in serie A1 con Pinerolo e Trentino Volley, è una classe 2000, 180 cm di altezza, originaria di Verrès (Ao). Jessica è un’attaccante potente, abile in tutti i fondamentali, dotata di qualità tecniche ed umane di spessore, molto determinata e fortemente motivata in gara. I suoi primi passi nel mondo del volley li compie con il Csi Chatillon. A 14 anni entra nel settore giovanile del Settimo Torinese, club con il quale inizia ad acquisire esperienza con le squadre senior (serie C, B2, B1), esordendo anche in A2.

Riesce anche a partecipare, in due occasioni, alle finali nazionali giovanili, venendo premiata a Bormio, nel 2018, come miglior attaccante nella categoria Under 18. Nella stessa estate si laurea Campionessa Europea con la Nazionale Azzurra Under-19 e si accasa, sempre in A2, con il Sassuolo, società con la quale, a conclusione di una stagione giocata da protagonista, vince la Coppa Italia di categoria insieme alla nuova compagna di squadra, la palleggiatrice Giulia Galletti. Quando a fine campionato Jessica si trasferisce a Talmassons, è ormai una delle migliori attaccanti della seconda serie nazionale.

In Friuli saranno 322 i punti realizzati che le varranno il piazzamento sul podio delle migliori Spikers del torneo, e l’anno successivo, con la maglia di Olbia, farà ancora meglio (407 punti a fine stagione per lei). Torna in Piemonte, questa volta nella Union Volley Pinerolo che punta diretta la promozione in A1 e che arriva anche grazie al contributo della nuova schiacciatrice di Akademia. L’atleta valdostana non vuole fermarsi e nell’ultima stagione a Trento, pur giocando poco a causa di un lungo infortunio muscolare, vive la gioia di un’altra promozione in massima serie, riuscendo a tornare in campo nell’intenso ed avvincente finale di stagione.

Martilotti saluta dopo due stagioni da protagonista

Annunciata negli ultimi giorni Valentina Martilotti in uscita, la calabrese è stata grande protagonista sia nella stagione della promozione dalla B1 alla A2 con coach Gagliardi in panchina, top scorer di quell’annata, sia nel finale di stagione quando Akademia rincorreva la salvezza. L’asse con Margherita Muzi ha sempre retto e la stessa ex capitano di Messina aveva dichiarato che quando era nel dubbio dava palla a Martilotti che il più delle volte metteva a terra i punti pesanti del set.

Altra schiacciatrice ai saluti dopo una stagione a Messina, ma almeno un’altra in Sicilia a Santa Teresa di Riva, è Giorgia Silotto. La veneziana che si è subito innamorata della nostra terra e dei nostri sapori non è stata confermata dopo una stagione che l’ha vista quasi sempre subentrare alle compagne. Nelle fasi finali di stagione quando Robinson si è infortunata ha giocato con più continuità e ha dato il suo apporto alla squadra per ottenere la salvezza.

Roster Akademia 2023/2024

Di seguito tutti i movimenti ufficiali comunicati dalla società ad oggi:

In entrata

Palleggiatore: Giulia Galletti

Opposto: Kelsie Payne

Schiacciatrice: Jessica Joly

Centrale: Melissa Martinelli (conferma), Valentina Mearini (conferma), Greta Catania (conferma), Dalila Modestino.

Libero: Sara Ciancio (conferma), Mariana Maggipinto.

In uscita

Palleggiatore: Margherita Muzi, Valentina Brandi.

Opposto: Aurelia Ebatombo, Barbara Varaldo.

Schiacciatrice: Madelyn Robinson, Giorgia Silotto, Valentina Martilotti.

Libero: Giorgia Faraone, Michela Pisano.

