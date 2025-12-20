 Parco dei Nebrodi, dalle scuole l'app per visitare l'area protetta

Alessandra Serio

Parco dei Nebrodi, dalle scuole l’app per visitare l’area protetta

sabato 20 Dicembre 2025 - 15:23

Realizzata dal liceo santagatese, è stata presentata all'ufficializzazione del programma del neo presidente Barbuzza

Un  seminario dedicato allo sviluppo locale, per rilanciare una tematica di tutto interesse per il territorio. Lo ha promosso il parco dei Nebrodi a Sant’Agata, poco dopo l’insediamento del presidente Domenico Barbuzza, tornato a guidare l’ente dopo un lungo periodo di commissariamento. Barbuzza ha chiamato a raccolta istituzioni, ordini professionali e scuole, per presentare il suo programma, cogliere spunti di riflessione del confronto e coinvolgere il territorio nell’attuazione.

Barbuzza chiama a raccolta gli ordini professionali

Ad aprire i lavori, moderati da Sara La Rosa dell’ufficio stampa del Parco, è stato il sindaco di Sant’Agata di Militello Bruno Mancuso per i saluti istituzionali. Poi il presidente ha illustrato il suo programma, che chiama a raccolta tutti gli ordini: ingegneri, commercialisti, agronomi forestali, architetti, geometri e geologi, questi ultimi affiancati dalla Società italiana di geologia ambientale, uniti e accomunati da un unico obiettivo: fare squadra attorno al rinnovato progetto di sviluppo di Barbuzza.

Dalle scuole l’app per visitare il Parco dei Nebrodi

Rilevante la presenza – ha detto il presidente – degli istituti scolastici, l’It. Torricelli-Lampedusa e il liceo Sciascia Fermi – con uno straordinario input degli studenti delle classi seconda e quarta del liceo di scienze applicate che hanno presentato al pubblico le app. realizzate in classe e dedicate alla fruizione del Parco dei Nebrodi.

Gli interventi di Rosario Schicchi- Università di Palermo, Giovanni Randazzo – Presidente del C.T.S del Parco dei Nebrodi, Michele Limosani – Università di Messina e  Salvatore Granata, per Legambiente Nebrodi, hanno fornito utili elementi di riflessione sulla necessità di una strategia e di una qualificata governance a livello locale.

Un momento di consapevolezza per un territorio che non può vivere di solo turismo ma deve anche recuperare arti e tradizioni del passato: è necessario aumentare l’occupazione e il benessere grazie alla sapiente regia del Parco che deve tornare ad essere luogo di incontro e sviluppo.

Il Presidente Domenico Barbuzza ha tirato le fila del seminario, annunciando alcuni appuntamenti finalizzati al rilancio del territorio con la creazione di una rete collaborativa tra sindaci e istituzioni a vario titolo, che renda ancora più incisiva l’azione di sviluppo delle aree interne e renda merito all’azione di conservazione del territorio dei Nebrodi, polmone verde dell’isola.

