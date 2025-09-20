Akademia Messina ad Agrigento per il Memorial “Pietro Murania”

La formazione peloritana sfiderà Vibo Valentia in semifinale e successivamente una tra Marsala e Modica. Altri test match importanti dunque in vista del campionato

AGRIGENTO – Si è aperto con la conferenza stampa di presentazione, il Memorial “Pietro Murania”, il quadrangolare organizzato dal patron Nino Di Giacomo per onorare e tener viva la memoria di Pietro Murania, un uomo di spicco dell’imprenditoria e del mondo sportivo siciliano, scomparso nel 2022. Tra le quattro partecipanti anche il Gruppo Formula 3 Messina, le altre sono le siciliana Marsala e Modica, più la calabrese Vibo Valentia. Primo torneo per il nuovo gruppo allenato da Fabio Bonafede dopo i test match delle scorse settimane dove non c’era nulla in palio.

Presso la sede della Seap – partner storico di Akademia Sant’Anna – si sono ritrovate la moglie di Pietro Murania, la signora Marina, l’amministratore delegato della Kemeco, Paolo Grifo, il responsabile marketing e socio della stessa azienda, Antonio Gargano, alcune figure istituzionali, amici di Pietro Murania – tra i quali lo stesso Nino Di Giacomo -, Sergio Vella, amministratore di Seap e dirigente del club messinese, infine, le squadre e i relativi staff di Marsala Volley, PVT Modica, Gruppo Formula 3 Messina e Tonno Callipo Vibo Valentia. Queste ultime, nella giornata di sabato 20 settembre, saranno le protagoniste attese sulla superficie lucida del nuovissimo Palasport di Agrigento in via dei Normanni.

“Pietro ero un grande personaggio, imprenditore e uomo di sport legato al mondo della pallavolo – ha dichiarato Nino Di Giacomo. In molti, ricorderanno i suoi trascorsi a Palermo con la Rio Marsì e il suo legame, dal 2003, con la Pallavolo Aragona. Tutt’oggi siamo molto onorati del fatto che l’azienda Kemeco ci segue nel nostro percorso di crescita riservato ai nostri giovani”.

“Era una persona che faceva bene ogni cosa – ha concluso Di Giacomo. I prodotti della sua azienda oggi sono i migliori del settore in Italia. Di pari passo, lui seguiva lo sport, in particolare la pallavolo, esprimendo sempre vicinanza, presenza, valori di crescita da trasmettere, in modo da stimolare a fare bene le cose come lui stesso aveva fatto”.

Il Memorial “Pietro Murania”

“Siamo molto contenti di questa iniziativa promossa da Nino Di Giacomo per ricordare Pietro Murania – ha proseguito Sergio Vella. Sono dirigente del club messinese ma anche amministratore di Seap, un’azienda che da tanti anni crede nello sport e sostiene Akademia. Lo facciamo con piacere; un’azienda non deve solo preoccuparsi di fare profitti ma anche di lanciare al territorio dei messaggi che possano aiutare i giovani a crescere in maniera sana. Posso dire che ci sono sempre tornate indietro belle soddisfazioni. Vogliamo essere sempre più incisivi nel mondo dello sport e sul territorio. Siamo stati accanto ad Akademia e lo saremo ancora in futuro”.

Calorosa l’accoglienza riservata ai presenti. Gli stessi, al termine del momento riservato al “far memoria” di quelli che sono stati i valori umani e professionali vissuti dall’imprenditore palermitano, hanno potuto partecipare ad un graditissimo rinfresco.

Infine, questo il calendario della manifestazione. Alle ore 10 in campo, per la prima Semifinale, Marsala Volley e PVT Modica. A seguire, con inizio alle ore 12, l’altro match tra Gruppo Formula 3 Messina e Tonno Callipo Vibo Valentia. Le perdenti si sfideranno – alle ore 17 – nella Finalina per il 3°e 4° posto, mentre – alle ore 19 – verrà assegnato il trofeo della manifestazione, nella Finalissima per il 1° e 2° posto. Prevista anche la consegna della targa MVP alla migliore atleta del torneo. Quest’anno l’ambito premio sarà dedicato a Simona Cinà, la giovane pallavolista palermitana recentemente scomparsa.

Campagnolo: “Importante esprimere il miglior gioco”

Tanta attesa nelle SuperGirls per la partecipazione al Memorial che sancisce l’esordio in competizione ufficiale. A raccontarlo, nelle ore precedenti il match con Vibo, è la centrale Benedetta Campagnolo: “Sarà il nostro primo torneo come squadra. Siamo emozionate positivamente e metteremo in campo tutto ciò su cui abbiamo lavorato nell’ultimo mese in palestra. Ci siamo preparate tanto e non vediamo l’ora di giocare. I risultati arriveranno. In questo momento, l’importante sarà esprimere il miglior gioco possibile”.