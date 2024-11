Akademia Messina al PalaRescifina da capolista aspetta Lecco

Babatunde presenta la sfida di domenica ore 17: "Pensiamo al nostro percorso al di là dell'avversario, loro saranno cariche ma noi giochiamo in casa"

MESSINA – Doppio turno casalingo in vista per la nuova capolista. Akademia Sant’Anna sarà di scena sul taraflex del PalaRescifina domenica 17 novembre, alle ore 17, per il confronto della settima giornata di andata della Regular Season di A2, contro Picco Lecco. Proprio nella gara del prossimo weekend, Messina potrebbe centrare il primo obiettivo stagionale: la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Contro Lecco, infatti, sarà sufficiente vincere con qualunque risultato e ottenere la certezza matematica di disputare la prestigiosa competizione, per il secondo anno consecutivo.

Per le padrone di casa, fresche di primato dopo la vittoria di Mondovì, la certezza di poter contare su qualità, organizzazione, il caloroso pubblico del PalaRescifina e la forte determinazione a non voler mollare lo scettro di prima della classe. Al match di domani, diretto dalla coppia arbitrale composta da Claudia Lanza e Luigi Pasciari, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (clicca qui per acquistare il biglietto), nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 15:30 di domenica.

Babatunde: “La gara, come tutte, non sarà facile”

Due i precedenti tra le formazioni ed entrambi nella stagione 2022-23, in Pool Salvezza: vittoria di Lecco nella gara di andata al Pala Al Bione (3-0), di Messina in quella di ritorno giocata al Polivalente della Cittadella Universitaria (3-1). Nessuna ex del confronto.

A presentare la sfida di domenica, la centrale Maria Adelaide Babatunde: “Lecco arriverà a Messina con alla spalle un successo molto importante maturato contro San Giovanni. Noi dovremo pensare al nostro percorso, al di là dell’avversario. Come tutte le gare, neppure quella di domenica sarà facile. Concentrate e far bene ciò che sappiamo, questi gli obiettivi”. Loro cariche ma non è detto sia uno svantaggio per Akademia: “Giocare qui è sempre complicato per tutti e questo, direi, è un vantaggio per noi. Loro cariche, ma noi giocheremo in casa”.

Le avversarie di Lecco

Le biancorosse lombarde sono reduci dallo strepitoso successo con le Zie di San Giovanni in Marignano, occupano la sesta posizione in classifica con 9 punti (3 vittorie, 3 sconfitte, 10 set vinti, 10 persi) e, nella trasferta siciliana, vorranno dimostrare quanto poco sia frutto del caso la vittoria di domenica scorsa. Già in pre-season la formazione allenata da coach Milano aveva attirato le attenzioni degli addetti ai lavori, segnalandosi come possibile sorpresa del girone.

Ora, dopo il successo con San Giovanni, l’opportunità di sfidare una big come Messina e dimostrare tutto il proprio valore. Oltre all’head coach, Gianfranco Milano, e al suo secondo, Federico Belloni, confermate la schiacciatrice Noemi Monti, i liberi Rachele Mainetti e Carola Casari, l’opposto Alessia Conti, la palleggiatrice Helena Sassolini e la centrale Federica Piacentini. Ingaggiate le centrali Maia Carlotta Monaco (Club Italia – B1) e Princess Atamah (Black Angels Perugia – A1), il libero Francesca Napodano (Montecchio – A2), la palleggiatrice Arianna Severin (Olbia – A2), l’opposto Gaia Moroni (Legnano – B1), le schiacciatrici Giorgia Amoruso (Club Italia – B1), Linda Mangani (Montecchio – serie A2) e Martina Ghezzi (Cbl Costa Volpino – A2).

Attualmente, migliore realizzatrice stagionale della prossime avversarie di Akademia, la schiacciatrice Linda Mangani con 71 punti (65 in attacco con una percentuale del 32,2, 5 muri, 1 ace), seguita dalla schiacciatrice Martina Ghezzi, le centrali Princess Atamah e Federica Piacentini, tutte con 45 punti.

I numeri del campionato aggiornati

Nelle speciali classifiche di categoria, in classifica Top Spiker, 2° posto per Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 135 punti, mentre non figura nessun atleta di Lecco tra le prime venti posizioni. 16° posto per Rossella Olivotto (Akademia Sant’Anna) tra le Top Blockers con 15 muri, Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) al 20° con 14. Tra le Top Acers, 4° posto di Bintu Diop (Akademia Sant’Anna) con 12. Per quanto riguarda le Top Receivers, in evidenza il 1° posto di Francesca Napodano (Picco Lecco) con il 63,41 %, 7° posto per Giorgia Amoruso (Picco Lecco) con il 47,83 % di perfette, il 12° di Linda Mangani (Picco Lecco) con il 44.06%, il 15° di Giorgia Caforio con il 39,84%. Nelle classifiche a squadre, 1° posto per Akademia Sant’Anna in quella dei punti realizzati (440), condiviso con Trentino Volley.

Articoli correlati