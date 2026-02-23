 Botte all'ex compagna, fermato 45enne a Giardini Naxos

Alessandra Serio

lunedì 23 Febbraio 2026 - 12:18

Un'amica della vittima ha avvisato il 112. La malcapitata è finita in ospedale dopo il pestaggio

E’ stata un’amica della vittima a permettere ai Carabinieri di fermare un 45enne violento che aveva brutalmente picchiato la ex convivente. La donna ha telefonato al 112 quando ha sentito le urla dell’amica provenire dall’appartamento.

La vittima è stata soccorsa e trasportata dall’ambulanza del 118 in ospedale. I medici le hanno medicato i molti lividi sul corpo e sottoposta agli accertamenti necessari per verificare le sue effettive condizioni.

I carabinieri intanto hanno disposto il fermo dell’uomo, che andrà al confronto del giudice per verificare intanto l’accusa provvisoria di tentato femminicidio.

