L’autonoma personalità del sindaco Basile, che va giudicato sui risultati

Qualcuno descrive il sindaco di Messina come un "pupo" nelle mani di De Luca. Giudizio ingeneroso, che altera la valutazione del suo operato

di Pippo Trimarchi

MESSINA – Alcuni si attardano a descrivere il sindaco Federico Basile come del tutto assoggettato a Cateno De Luca, oscurando le sue autonome connotazioni personali e amministrative. C’è chi si spinge a descriverlo come un “pupo” manovrato dal deus ex machina di Sud Chiama Nord. E’ un giudizio ingeneroso. Non si può certo negare che Basile abbia sempre manifestato riconoscenza verso chi, candidandolo a sindaco, gli ha offerto un’opportunità importante, sovvertendo tutti i pronostici, che davano per favoriti altri nominativi. E’, poi, vero che tutte le scelte fondamentali vengono concordate con De Luca, nella sua qualità di capo politico. Così è successo, in ultimo, con la controversa decisione di interrompere anticipatamente il percorso amministrativo avviato nel 2022.

Il tratto personale nella gestione della cosa pubblica

Tutto questo, tuttavia, non può e non deve indurre a disconoscere il fatto che Basile ha gestito i suoi quattro anni di sindacatura con una caratura personale sempre più definita. In diversi settori della vita cittadina ha espresso una visione strategica che ha portato avanti con coerenza senza farsi irretire da forti pressioni, tese a mantenere lo status quo. In alcuni casi ha ascoltato le critiche e modificato le scelte, adottando misure meno radicali di quelle che era lecito attendersi ma ha utilizzato, comunque, una metodologia dialogante. Il modo garbato con cui ha interpretato il suo ruolo, lo ha, poi, distinto dagli atteggiamenti spesso esageratamente aggressivi di De Luca, che, così, diventa il peggior nemico di sé stesso. Molti concittadini dimostrano di apprezzare queste connotazioni della personalità di Basile che, associate alla valutazione dei risultati ottenuti, costruiscono intorno a lui un consenso tutto suo.

Per il ruolo di sindaco servono competenze adeguate

Inoltre, svolgere il ruolo di sindaco non è per niente facile e da questo punto di vista Basile ha espresso adeguata competenza amministrativa. Ne è, innanzitutto, testimonianza la capacità di gestire con risultati tangibili l’azione di risanamento dei conti comunali, avviata ai tempi della sindacatura di Cateno De Luca. Basile ci ha messo le mani prima come direttore generale e poi come primo cittadino, contribuendo così in modo decisivo a determinare una salutare svolta nella gestione delle finanze pubbliche, con benefici significativi per la capacità di spesa dell’ente locale. Senza questo essenziale passaggio sarebbero state, ad esempio, impossibili le numerose assunzioni effettuate.

Basile è riuscito, poi, a coordinare senza traumi la sua vasta squadra di assessori e amministratori di società partecipate. Non avrebbe potuto farlo se fosse stato soltanto un soggetto amebico nelle mani di De Luca.

Entrare nel merito dell’azione amministrativa

In conclusione, ora che è di fatto partita la campagna elettorale, sarebbe utile a un sano confronto nell’interesse della città, giudicare Basile entrando nel merito del suo progetto e della sua condotta amministrativa, focalizzando eventuali criticità e prospettando soluzioni alternative. Continuare a insistere sulla presunta pervasività di De Luca che farebbe del nostro primo cittadino solo un supino strumento delle sue aspirazioni, oltre ad essere un po’ stucchevole non serve a nessuno e rischia di insinuare il dubbio che gli argomenti concreti a disposizione non siano così solidi.

