Akademia Messina attende Concorezzo. Colombo: “Servirà una grande difesa”

Per la seconda giornata di campionato in serie A2 il Gruppo Formula 3 si prepara ad un'altra sfida tra le mura amiche domenica al PalaRescifina

MESSINA – Secondo incontro casalingo per il Gruppo Formula 3 Messina. Domenica, con inizio alle ore 16l sfida contro le lombarde della Clerici Auto Concorezzo, nel secondo turno di andata della Regular Season del campionato di A2 femminile di volley. Ancora un club lombardo per le siciliane, dopo la vittoria delle SuperGirls, lunedì scorso contro Club Italia. Il Gruppo Formula 3, forte del successo dell’esordio, proverà a continuare il proprio cammino secondo le linee guida definite dallo staff tecnico.

Novità dall’infermeria del Gruppo Formula 3 Messina per l’opposta Rachele Rastelli. La giocatrice parmense prosegue il suo percorso di ri-atletizzazione. Considerati gli esiti confortanti dello stesso, dovrebbe tornare in gruppo a breve. Nessuna ex della gara. Le due squadre si affronteranno per la prima volta nella loro storia in un campionato di serie A.

Al match di domenica 12 ottobre, diretto dalla coppia arbitrale Matteo Mannarino (1° arbitro) e Marco De Orchi (2° arbitro), con la collaborazione al video-check di Martina De Luca e del segnapunti federale Alessandro Grasso, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online da acquistare su PostoRiservato.it, nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14:30 di domenica. Il match sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

Colombo alla vigilia del match

A presentare la sfida di domenica la centrale Valentina Colombo: “Sarà una gara, sotto alcuni punti di vista, completamente diversa rispetto a quella con Club Italia. In quel caso, avevamo di fronte ragazze comunque giovani, molto alte, che colpivano molto forte. Con Concorezzo dovremo fare un gran lavoro in difesa, metterle sotto pressione sia in attacco che in battuta, scendere in campo tranquille, impostare sin da subito il nostro gioco e non lasciare indietro nulla. Infine, essere sempre presenti come abbiamo fatto per la maggior parte della partita con Club Italia”.

Puntando anche sul pubblico del PalaRescifina ci sarà ancora il fattore campo e, elemento da non sottovalutare, la voglia di riscatto delle lombarde, dopo la sconfitta in casa contro Melendugno: “Sì, sicuramente. Comunque, tutti sanno che venire a giocare in Sicilia non è facile. Il fattore casa gioca sempre un ruolo fondamentale, a prescindere dalla squadra. Hanno perso la prima di campionato, però vorranno subito riscattarsi e quindi verranno qui per far vedere il lavoro fatto in questi mesi”.

Ci aspettiamo una bella cornice di pubblico per vedere Messina, ma anche una Valentina Colombo protagonista: “Sì, ovviamente lo spero, nel senso che sto lavorando per arrivare a quell’obiettivo, per essere pronta in ogni situazione, quindi ovviamente ci si spera”.

L’avversario di turno Concorezzo

Seconda stagione in serie A2 per Concorezzo, nonostante la retrocessione dello scorso anno e in conseguenza dell’acquisizione del titolo in estate. Il primo match stagionale non è andato bene. Sconfitta in casa contro Narconon Volley Melendugno; inizio complesso che ha, in ogni caso, messo in luce criticità, ma anche punti di forza del team come Bucciarelli e Stival. Un club con solo due conferme: la schiacciatrice Giulia Branchi e il libero Anna Rocca. Più numerose le novità, a partire dallo staff tecnico composto dal 1° allenatore Gilles Reali, affiancato da Chiara Giussani nel ruolo di 2nd Coach, provenienti entrambi dalla Pallavolo Cabiate. Dal club comacino prelevate anche l’opposta Erika Ghezzi e la centrale Fiorella Bizzotto. L’altra opposta è Sara Stival, proveniente dalla Clai Imola Volley, mentre a completare il reparto delle centrali sono arrivate, dalla Tecnoteam Albese Volley Como, Martina Veneriano e Giorgia Bernasconi. Dalla Numia Vero Volley, in ingresso il libero Aurora Brambilla e la palleggiatrice Nicole Da Pos, in coppia con Roberta Purashaj, tornata in Italia dopo due anni nei college in America. A rinforzare ulteriormente la rosa, le schiacciatrici Isidora Rodic – lo scorso anno a Offanengo -, Bianca Bucciarelli – alla Cda Volley Talmassons Fvg – e Francesca Trevisan – alla Valsabbina Millenium Brescia.

Nel primo turno di campionato, per le prossime avversarie del club messinese, sconfitta 3-1 (23-25, 25-19,15-25, 19-25) al Palazzetto dello Sport contro Narconon Volley Melendugno. In evidenza la schiacciatrice Bucciarelli con 15 punti realizzati (13 in attacco con il 25%, 1 muro e 1 ace).