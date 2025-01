Akademia Messina, Bonafede: “Approcciamo male, dobbiamo lavorare su questo”

Le parole del tecnico siciliano dopo la vittoria in quattro set, rimontandone uno di svantaggio, a Lecco. Questa la situazione dei due gironi in Serie A2

MESSINA – Terzultimo turno di stagione regolare che non ha regalato sorprese nel girone A, quello di Akademia Sant’Anna. Quando mancano due giornate prima che inizi la seconda fase i giochi già fatti con San Giovanni in Marignano, Messina, Macerata, Brescia e Costa Volpino che portano via l’intera posta nei loro turni e sono già certe di entrare nella pool promozione. Nell’altro girone sono certe del posto Busto Arsizio e Itas Trentino, mentre si possono giocare ancora matematicamente un posto Melendugno, Padova, Cremona, Offanengo e Olbia, con due di queste che resteranno fuori.

Così Fabio Bonafede, allenatore di Akademia Sant’Anna, dopo la vittoria al Pala Al Bione contro Lecco: “Ultimamente con il primo set non gira bene. Non è la prima volta che approcciamo male; anche con Mondovì era successo. E’ necessario lavorare bene su questo aspetto perché poi ci saranno partite in cui non riusciremo più a recuperare. Stasera è andata bene. Preferisco tenere a mente quanto successo nel primo parziale, ma concentrarmi sugli altri tre; in particolare, nel secondo dove siamo stati perfetti e non abbiamo lasciato spazio alle avversarie. Stasera, rispetto al solito, abbiamo murato tanto e recuperato qualche pallone in più in difesa. Sono abbastanza soddisfatto”. Prossime partite Casalmaggiore e San Giovanni, poi sarà pool promozione: “Sarà un prosieguo durissimo ma bello così perché ci piace giocare e affrontare l’avversario. Mi sento di dire: complimenti, secondo me stasera Lecco ha disputato una bella gara. Spero che questo possa esserle utile per il prosieguo”.

Diop: “Siamo partite spente”

Bintu Diop, opposto Akademia Sant’Anna: “Siamo partite un po’ spente. Un aspetto su cui dobbiamo lavorare perché non è la prima volta che succede. Poi, ha fatto tanto essere squadra: abbiamo iniziato a giocare, ad aiutarci e ad affrontare le situazioni insieme. Quando si gioca di squadra, riesci e ti diverti. Sono contenta dei miei 26 punti, ma sono solo un numero. L’importante è esserne usciti bene come squadra”.

Risultati e classifica girone A

Casalmaggiore – San Giovanni in M.no 0-3

Lecco – Akademia Sant’Anna 1-3

Mondovì – Costa Volpino 1-3

Castelfranco Pisa – Brescia 1-3

Macerata – Imola 3-0

San Giovanni in M.no 43 punti

Akademia Sant’Anna 39

Macerata 36

Brescia 28

Costa Volpino 26

Castelfranco Pisa 19

Imola 17

Casalmaggiore 14

Lecco 13

Mondovì 5

Risultati e classifica girone B

Futura Giovani Busto Arsizio – Offanengo 3-1

Cremona – Altino Volley 3-1

Olbia – Meleldugno 3-1

Concorrezzo – Itas Trentino 1-3

Volley Como – Padova 0-3

Futura Giovani Busto Arsizio 37 punti

Ita Trentino 35

Melendugno 30

Padova 28

Cremona, Offanengo 27

Olbia 23

Como 19

Concorezzo 9

Altino Volley 5

Articoli correlati