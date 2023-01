Akademia Messina. Breviglieri: "Contro il Perugia la nostra serata perfetta" - Tempostretto

Una vittoria che rinfranca tutto l'ambiente. Il coach: "Dopo Sant'Elia non era facile, complimenti a tutti"

MESSINA – Muove la sua classifica la Desi Shipping Akademia Messina dopo la vittoria netta contro Perugia. La formazione umbra è l’unica, e sarà la sola in questo girone regolare, contro cui Messina ha vinto sia all’andata che al ritorno. In conferenza stampa post partita per Akademia coach Marco Breviglieri e la francese Ebatombo.

In classifica respira la squadra di casa che sale a 13 punti e tiene dietro Perugia, rivale diretta, e Sant’Elia oggi sconfitta contro Soverato. Mancano i risultati di due partite che non si sono disputate tra Talmassons e Roma e San Giovanni in Marignano e Montecchio, rinviate a data da destinarsi. Prossimo impegno per Akademia domenica in trasferta contro Martignacco.

Breviglieri: “Miglioriamo sulla continuità”

“Io ci tengo più che a parlare della partita a fare i complimenti a tutti, squadra, staff e società. Per noi dopo la sconfitta di Sant’Elia non era facile. Non siamo stati sereni in questi due giorni, io credo in queste giocatrici che cominciavano a perdere la fiducia e sono contento della loro prestazione. Il problema è la continuità, se l’avessimo avuta non occuperemmo quella posizione in classifica. Solitamente commettiamo tanti errori oggi abbiamo sbagliato meno. Faccio fatica a trovare qualcosa di negativo questa sera”.

Prosegue l’allenatore: “Scelta tecnica sui due liberi: analizzando i numeri Ciancio si meritava un’occasione e la percentuale di ricezione sua è molto alta. Non è una penalizzazione per Faraone, questa scelta stasera ha pagato e continueremo su questa strada. Con Robinson è tutto in fase di studio, ma ha una capacità straordinaria di calarsi nella parte. Ha già un’ottima intesa col palleggiatore, ha molta voglia di imparare. Il suo attacco da seconda linea ci dà una possibilità offensiva in più in partita”.

Aurelia Ebatombo, opposto di Messina e top scorer del match: “Per noi molto importante vincere oggi e molto difficile dopo Sant’Elia. Sono contenta perché ci siamo divertiti in campo e così è più facile giocare anche per me. Il mio ruolo è opposto e quindi devo fare i punti, sbaglierò qualcosa in difesa ma guardo sempre Marghe (Muzi, ndr) perché so che la palla arriva da me e devo pensarci io. Sono molto felice di Madelyn (Robinson, ndr), lei è molto solare e serviva una persona come lei. Anche io ero più rilassata perché c’era anche lei in campo che poteva ricevere palla per attaccare”.

Guido Marangi, allenatore 3M Pallavolo Perugia: “Sapevamo di trovare una squadra in salute, preparata e con atlete che stanno migliorando. Per due set abbiamo combattuto alla pari, forse un po’ frettolosi su qualche pallone in attacco. Buona partita delle mie ragazze, che hanno tenuto bene il campo tranne nel terzo in cui abbiamo mollato, dobbiamo crescere e non incartarci”. Salinas, schiacciatrice di Perugia: “Credo che non abbiamo fermato il loro opposto, la giocatrice più forte avversaria, e in difesa abbiamo sofferto. Dobbiamo lavorare in vista delle prossime partite”.

Risultati 15ª giornata

Soverato – Marsala 3-0

Vicenza – Sant’Elia 3-1

Talmassons – Roma (rinviata)

San Giovanni in M.no – Montecchio (rinviata)

Messina – Perugia 3-0

Riposo: Martignacco.

Classifica Serie A2 girone B

Roma Volley Club 39 punti

Montecchio, San Giovanni in M.no 28 punti

Talmassons 27 punti

Soverato 23 punti

Martignacco 21 punti

Vicenza 16 punti

Messina 13 punti

Marsala, Sant’Elia 9 punti

Perugia 6 punti

Articoli correlati