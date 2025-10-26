Akademia Messina cade nella prima trasferta stagionale contro Roma Volley

Roma vince per tre set a uno. Così coach Bonafede: "Abbiamo reagito, secondo e terzo set di livello. Abbiamo tenuto le avversarie in partita"

ROMA – Il Gruppo Formula 3 Messina cade al PalaTiziano di Roma. Le laziali si vendicano in campionato, Serie A2 femminile, della sconfitta subita nel quadrangolare “Memorial Simonetta Avalle” in estate. Per le peloritane si tratta della seconda sconfitta stagionale anche se a differenza dell’ultima uscita in casa contro Concorezzo la prestazione è stata decisamente migliore. Un secondo set vinto e un terzo lottato e deciso al fotofinish, nel quarto poi il distacco non è stato ampio. A partita in corso Messina perde Carcaces per un risentimento muscolare, il capitano lascia il campo.

Gruppo Formula 3 scende in campo con la nuova arrivata Tisma (immagine in evidenza) al palleggio e Viscioni suo opposto, in posto 4 Carcaces e Zojzi, centrali Campagnolo e Colombo con libero Ferrara. Risponde la formazione di casa con Guiducci-Perovic sulla diagonale palleggiatore-opposto, l’ex Mason in banda con Angelina, centrali Guidi e Consoli con Zannoni libero.

Così coach Bonafede al termine della gara: “L’approccio non è stato dei migliori. Primo set troppo timido con tanti errori gratuiti. Devo dire, invece, che poi la squadra ha reagito. Un secondo e un terzo set di livello. Nel terzo ci è mancato lo spunto per chiudere i punti decisivi. Eravamo avanti; purtroppo, quando fai delle scelte che non portano risultati, tieni in partita gli avversari”.

Roma Volley – Gruppo Formula 3 3-1

Il servizio di Consoli apre il parziale. Il primo punto lo firma la capitana messinese Carcaces. Si sbloccano le romane per merito di un ostico turno al servizio di Angelina e coach Bonafede interrompe immediatamente il gioco (3-2). Ottima distribuzione della nuova regista, sponda siciliana, Andrea Tisma. A referto anche le due opposte, Perovic e Viscioni. Si portano a +4 le ragazze di Coach Cuccarini. Doppio cambio per Messina: dentro Rizzieri e l’esordiente in maglia giallo-rossa, Rachele Rastelli (10-6). Break importante per le messinesi grazie al turno al servizio di Zojzi che riporta sotto le ospiti (-2). Time out Roma (11-9). Il muro di Guidi su Carcaces spinge nuovamente le padrone di casa a +4. Altra interruzione messinese. Troppi errori per Messina e il distacco aumenta +7. Il muro di Rastelli prova a spezzare il ritmo delle capitoline, ma quest’ultime, senza timori, continuano ed esprimere un ottimo sistema di gioco. Massimo vantaggio per Roma +11 (24-13). Ci pensa Consoli a chiudere il parziale.

Gara equilibrata in avvio di set (6-6). Carcaces trascina la propria squadra; per Roma, invece, fondamentali le difese di Zannoni e gli attacchi di Angelina per ricostruire e mantenere l’equilibrio (11-11). Un parziale molto tirato, dove entrambe le formazioni esrpimono un alto livello di gioco. Il primo break è di Roma, grazie ai due punti conquistati da Angelina (17-15). Carcaces riporta Messina alla parità. Entra Bosso al posto di Mason. +1 Messina grazie al muro di Zojzi e Cuccarini chiama il primo time out del set (19-20). Sono fondamentali per le ragazze di coach Bonafede gli errori in attacco delle romane +3 (19-22). Altra interruzione per le capitoline. Messina alza il ritmo nel momento più importante del parziale, con una Zojzi ritrovata in attacco. Il muro di Guiducci e l’attacco di Perovic provano a cambiare l’inerzia del momento che però sorride alle messinesi. E’, infatti, un tentativo spezzato dal muro di Colombo a chiudere il set.

La pipe di Carcaces segna il primo punto del parziale. Si portano in parità le padrone di casa con Guidi. Subito break per Roma e coach Bonafede prova a fermare la buona partenza delle avversarie, interrompendo il gioco (5-3). Efficaci gli attacchi di Zojzi che trascinano Messina alla rimonta (6-6). Un’ottima forma, quella della schiacciatrice messinese e dell’opposta capitolina, punti di riferimento per le rispettive registe. Viscioni viene murata da Guidi e Roma prova la fuga. +2 per le ragazze di coach Cuccarini (15-13). Gli errori di Consoli regalano alle ospiti una nuova parità. Entra Oggioni per rinforzare la ricezione messinese. Tensione nel finale del set: diversi falli a testimoniarlo. Un’ingiocabile Perovic ostacola la determinazione avversaria: è parità ristabilita (23-23). L’attacco fuori di Carcaces offre a Roma la possibilità di conquistare il set: ci pensa proprio Perovic a chiudere.

Buona la partenza delle padrone di casa (+2). L’ace di Colombo consente l’aggancio (2-2). Nuovo distacco romano, merito del punto al servizio di Angelina e dell’attacco di Bosso. Prova a caricare la propria squadra Zojzi, ma è una Messina fallosa e Roma ne approfitta (8-4). Buono l’ace di Landucci per accorciare le distanze. Guiducci mura Zojzi e carica le sue compagne. Primo time out ospite del set. Avanzano le ragazze di coach Cuccarini, doppiando le siciliane (12-6). Il muro di Tisma e gli attacchi di Carcaces dimezzano le distanze (13-10). Le romane non ci stanno e stabiliscono nuovamente il precedente vantaggio. Eccellente la centrale siciliana Chiara Landucci: mette a terra due monster block consecutivi e due ace (19-17). Con molta pazienza, le messinesi si portano al -1 ma Angelina piazza due punti fondamentali per raggiungere la palla match. E’ Perovic a chiudere i conti.

Tabellino

SMI Roma Volley: Perovic 19, Mason 1, Cantoni n.e., Consoli 4, Biesso n.e., Baratella 0, Angelina 17, Guidi 10, Zannoni (L) 0, Sbano (L) n.e., Bosso 6, Pecorari n.e., Guiducci 3.

1st Coach: G. Cuccarini, 2nd Coach: A. Di Peco

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma 5, Rizzieri 0, Zojzi 17, Colombo 6, Felappi 1, Ferrara (L) 0, Landucci 4, Viscioni 7, Campagnolo 2, Carcases 22, Rastelli 1, Oggioni 0.

1st Coach: F. Bonafede, 2nd Coach: F. Ferrara

Parziali: 25-14, 22-25, 25-23, 25-21.

Durata set: 23’, 31’, 31, 36’.

Arbitri: Lorenzo De Luca & Eleonora Candeloro, Immacolata Arienzo (videocheck).

MVP: Gaia Guiducci (Roma Volley Club)