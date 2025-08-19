 Akademia Messina, Carcaces: "Sarò il capo di tante ragazze giovani, puntiamo in alto"

Simone Milioti

martedì 19 Agosto 2025 - 16:30

Arrivate tutte il città le ragazze del Gruppo Formula 3 che già da questa settimana inizieranno la preparazione per la prossima serie A2 di pallavolo

MESSINA – Finalmente tutte insieme in riva allo Stretto le ragazze del Gruppo Formula 3, diventato title sponsor della società Akademia Sant’Anna, che nella serata di ieri al Royal si sono finalmente incontrate tra loro, con lo staff tecnico e i dirigenti della società. Colei che veniva da più lontano era sicuramente la cubana Kenya Carcaces, la giocatrice più esperta su cui potrà fare affidamento coach Bonafede, con tanta esperienza internazionale e che in un fluente italiano ha dichiarato all’ufficio stampa della società le seguenti parole.

Così Kenya Carcaces: “Prima di tutto vorrei mandare un saluto a Messina e alla Sicilia, sono troppo felice che mi ritrovo con ragazze giovani e dotate di uno spirito forte. Il mio primo impatto con la città è stata un’ondata di caldo non lo nascondo, ma ho incontrato persone simpatiche e meravigliose”.

Riguardo al suo ruolo e gli obiettivi della stagione aggiunge: “Nello spogliatoio sarò sempre il capo, devo ancora imparare i nomi delle compagne ma da questo giorno e fino a fine stagione sono convinta succederanno cose bellissime. Ogni anno ho avuto esperienze diverse in ogni squadra, qui trovo tante ragazze giovani, ma l’obiettivo è puntare in alto. Credo che un po’ di spirito cubano serve sempre, al palazzetto tutti devono urlare. Vamos!”.

