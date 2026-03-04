Akademia Messina cede a Busto Arsizio, sfumano matematicamente i playoff

Settima sconfitta consecutiva in questa seconda fase, per il Gruppo Formula 3 il campionato terminerà in decima posizione in Pool Promozione

MESSINA – Prestazione più convincente delle altre, in crescita e con la squadra sempre più sul pezzo. Alla fine però Gruppo Formula 3 perde, settima sconfitta consecutiva in Pool Promozione, e adesso i punti per risalire almeno fino al nono posto, buono per l’ultimo slot playoff, non ci sono più. A spuntarla in rimonta in quattro set al PalaRescifina la Futura Giovani Busto Arsizio. Messina inizia bene vincendo il primo set, poi perde i tre successivi arrivando nel secondo e quarto a giocarsela testa a testa.

Coach Freschi cambia qualcosa nel suo sestetto iniziale, Rizzieri al palleggio e Kiss suo opposto, schiacciatrici Zojzi e Viscioni, centrali Colombo e Landucci con Oggioni libero. Risponde Busto Arsizio con Sassolini-Taborelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, Enneking e Longobardi in banda, centrali Rebora e Farina con Blasi libero. Messina cambia più volte palleggiatrice facendo entrare Tisma, utilizzata in seconda linea anche Ferrara. Per Messina in doppia cifra Viscioni (20) e Zojzi (19), top scorer della gara a fine incontro Alyssa Enneking con 26 punti, mvp Marika Longobardi.

Gruppo Formula 3 Messina – Busto Arsizio 1-3

Primo punto per Messina le ospiti però rispondono alla grande con tre punti consecutivi. Contro parziale Akademia che impatta 4-4. Buon momento delle peloritani che con Viscioni e l’errore di Longobardi passano a condurre 9-6. L’ave di Viscioni regala il massimo vantaggio a Messina sull’11-7 e coach Tettamanti chiede time out. Dal 15-11 le padrone di casa subiscono due punti e la panchina siciliana decide di interrompere il gioco. La pausa fa bene a Messina che con un’ispirata Viscioni tornano +4 (18-14) costretta al secondo time out Busto Arsizio. Al rientro massimo vantaggio per Messina che scappa 21-14, Busto Arsizio cambia e manda in campo Orlandi e Talarico. Messina scappa 23-15, poi la fast di Colombo procura i set point sul 24-16, Enneking annulla il primo, poi Sassolini manda out il servizio.

Nel secondo parziale sestetti confermati per come era iniziata la sfida. L’ace di Colombo, il mani out di Zojzi e il muro di Landucci mettono le padrone di casa avanti 4-1, reazione Busto Arsizio e tutto da rifare dal 6-6. Break Busto Arsizio e sotto 9-12 le siciliane interrompono il gioco utilizzando un time out. Allungano le ospiti sul 10-15, alza il muro in questa fase Busto Arsizio e gli attacchi di Messina non passano più. Coach Freschi sceglie di cambiare palleggiatore, Tisma offre il primo pallone a Viscioni che lo mette giù, per rinforzare la seconda linea fa il suo ingresso in campo anche Ferrara senza la maglia di libero. Non riesce l’aggancio alle paloritane che si issano sul 20-24. Viscioni cancella il primo set point, non vuole correre rischi coach Tettamenti che chiede time out. Al rientro chiude immediatamente Enneking.

Terzo set e stesse interpreti sul taraflex. Taborelli prova a far scappare le lombarde forzando il proprio turno di battuta, Kiss pareggia sul 3-3 e ottiene il cambio palla. Tocca ad Akademia provare la fuga, l’ace di Landucci e la pipe di Zojzi mandano le peloritane sul 6-3, Enneking interrompe il parziale, l’ace di Longobardi e il muro di Rebora rimettono nuovamente tutto in parità (6-6). Altro ace su Viscioni di Longobardi, segue nuovo muro di Enneking per il 6-8 e diventa necessario il time out per le locali. Al rientro confusione per il Gruppo Formula 3, Busto allunga sul 7-13 e coach Freschi si gioca il secondo time out. Massimo vantaggio ospite sull’11-18 e la panchina locale si gioca la mossa Ferrara in seconda linea. Cambia nuovamente anche regia Messina, ma Busto Arsizio arriva agevolmente al set point sul 16-24, tocca di seconda Tisma annullando il primo. Il mani out di Taborelli porta avanti nel match Busto Arsizio.

Ripropone lo stesso sestetto coach Freschi. Viscioni apre il parziale con due ace, Zojzi mette a terra due diagonali, sotto 4-0 coach Tettamanti ferma il gioco. Messina allunga 9-5, reazione ospite e sul 9-8 la panchina siciliana chiama time out. Enneking scatenata e firma il sorpasso delle lombarde, il muro di Farina vale il break (11-13). Sotto 11-14 ancora cambio in regia per coach Freschi, altro punto di Busto Arsizio e segue il time out, l’ultimo, di Messina. Funziona con Gruppo Formula 3 che grazie a due ace di Zojzi e un errore di Taborelli torna in parità 16-16 costringendo le ospiti a interrompere il gioco. Break ospiti sul 17-19 con l’errore di Zojzi, allungo sul +3 di Busto Arsizio con Rebora. Cambio palla e Viscioni che torna in battuta e forza per il nuovo pari (21-21), errore al servizio poi punto di Enneking con una diagonale stretta e l’invasione di Zojzi. Busto Arsizio ha due match point sul 22-24, Zojzi cancella il primo, chiude Rebora sul 23-25.

Tabellino

Parziali: 25-17, 21-25, 17-25, 23-25.

Durata: 25′, 30′, 21′, 28′.

Arbitri: Andrea Bonomo & Luca Pescatore, Sebastiano Rizzotto (videocheck).

Mvp: Marika Longobardi, schiacciatrice Futura Giovani Busto Arsizio.

Gruppo Formula 3: Tisma 2, Rizzieri 0, Zojzi 19, Colombo 6, Felappi ne, Ferrara 0, Landucci 5, Viscioni 20, Campagnolo ne, Kiss 4, Galic ne, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.

Futura Giovani Busto Arsizio: Taborelli 16, Orlandi 0, Talarico 0, Longobardi 10, Enneking 26, Alberti ne, Blasi 0, Ternava 0, Sassolini 4, Farina 6, Aina ne, Rebora 7, Sormani 0.

Allenatore: Mauro Tettamanti. Assistente: Nicolò Cozzi.