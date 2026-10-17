Akademia Messina cerca il riscatto a Trento, Guiducci: “Momento non semplice, serve pazienza”

Terzo impegno in una settimana per Akademia Messina, domenica ore 17 sfida contro Trento dell'ex Rizzieri

MESSINA – Seconda trasferta consecutiva per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, che domenica 18 ottobre – ore 17 – sul taraflex del “Sanbàpolis” di Trento, sfiderà l’Itas Trentino, per la quarta giornata d’andata della Regular Season del campionato di Serie A2 – girone unico. Messina è penultima in classifica con un solo punto accumulato. Nelle prime tre giornate, infatti, le SuperGirls di coach Barbieri non sono riuscite ancora a conquistare il primo successo. Dopo la sconfitta all’esordio contro Roma, è arrivato il tie-break perso contro il Club Italia, nella prima gara casalinga del “PalaRescifina”. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, invece, le siciliane sono uscite sconfitte dal campo della capolista Costa Volpino con il più sfavorevole dei risultati.

L’Itas Trentino si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con un roster attrezzato e, in parte, rinnovato. Al timone dell’organico, ancora coach Alessandro Beltrami, accompagnato dal secondo, Cataldo Di Michele, e lo scoutman Samuel Dietre. Per quanto concerne l’organico, sei le confermate: la capitana e palleggiatrice Sofia Monza, le schiacciatrici Virginia Ristori Tomberli, Alice Pamio e Emily Cheyenne Colombo – impiegata anche da opposta -, il libero Rebecca Laporta e la centrale Greta Iob.

A completare il reparto in posto 2, l’opposta slovena Polona Frelih. In seconda linea, oltre Laporta, Sofia Luchi, giovane classe 2008 in arrivo da Ata Trento in B2. Il centro della rete è tenuto sotto controllo da Ludovica Sismondi (Cbf Balducci Hr Macerata) e da Arianna Bovolenta, sorella di Alessandro e proveniente dal Club Italia. Al fianco di Monza, l’ex di turno Emma Rizzieri. Le altre due schiacciatrici sono Emma Galbero e Martina Susio.

Precedenti ed ex tra Messina e Trento

Sono quattro i precedenti tra le due squadre, con tre successi per Messina e una vittoria per Trento. Le prime due affermazioni delle SuperGirls risalgono a due stagioni fa, nella Pool Promozione. L’ultimo successo messinese è, invece, arrivato nella scorsa annata, quando – nel girone d’andata di Regular Season – le siciliane superarono le trentine, allora in testa alla graduatoria, in quattro set. Di segno opposto, il confronto del girone di ritorno, con Trento capace di espugnare il “PalaRescifina” (1-3).

Due le ex della sfida, una per parte. Gaia Guiducci con la maglia di Trento – in serie A1 – nella stagione 2023/24. Nel roster trentino, invece, una vecchia conoscenza del pubblico messinese: la palleggiatrice Emma Rizzieri. L’atleta originaria di Rovigo è già riuscita a guadagnarsi spazio di qualità in questo inizio di stagione. Durante la sua esperienza in riva allo Stretto, è cresciuta in maniera significativa, assumendosi responsabilità sempre maggiori e contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Guiducci: “Il morale deve restare alto”

Gaia Guiducci vice capitano e palleggiatrice della Cosedil F3 Motors Akademia Messina commenta così alla vigilia: ”Ci attende una partita impegnativa. Veniamo da un momento non semplice con tre sconfitte alle spalle e affrontiamo un avversario di valore, ma in questa categoria non esistono gare facili. Nonostante le difficoltà iniziali, legate anche a un calendario non proprio favorevole, il morale deve restare alto. Siamo una squadra con ampi margini di crescita e con tutte le potenzialità per fare bene”.

“Serve pazienza – continua la vice capitana messinese – e la determinazione di continuare a lavorare duro: a tratti, come nella gara contro Costa Volpino, abbiamo già dimostrato il nostro valore, anche se il risultato finale non ci ha reso piena giustizia. Scenderemo in campo per dare il massimo, lottare su ogni pallone e conquistare i primi punti e la prima vittoria della nostra stagione”.