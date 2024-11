Akademia Messina concede un set ma porta via l’intera posta da Mondovì

Nella sesta giornata del campionato di Serie A2 arriva la sesta vittoria per le ragazze del presidente Costantino

MONDOVÌ – Akademia Sant’Anna non compie passi falsi al PalaManera di Mondovì. Nella partita valida per il sesto turno di campionato supera la formazione di casa per tre set a uno e ottiene l’intera posta. Sesta vittoria in altrettante partite e nonostante un calo di attenzione sul finire di secondo set, poi ceduto dopo aver vinto il primo, non lascia punti per strada. Reazione immediata delle atlete siciliane che danno oltre dieci punti alle avversarie nel terzo parziale e chiudono al quarto. Con i tre punti aggiunti salgono a quota 17 punti e passano virtualmente in vetta alla classifica del girone A di Serie A2, posizione confermata a seguito della sconfitta incassata da San Giovanni in Marignano che era in testa sin dalla prima giornata.

Solito starting six per coach Bonafede che manda in campo Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Mason e Rossetto, centrali Modestino e Olivotto con Caforio libero. A partita in corso ci sarà spazio per le altre due centrali Babatunde e Guzin. Diop miglior realizzatrice dell’incontro con 22 punti, in doppia cifra tra le fila peloritane anche le due centrali Olivotto e Modestino e la schiacciatrice Rossetto, assente Rollins. Nel prossimo turno Messina attende al PalaRescifina Lecco.

Mondovì – Akademia 1-3

Nel primo set, subito break di Messina con doppio ace di Mason (1-4). Bosso conquista il primo cambio palla di casa (1-4), Diop due volte vincente con il mancino (1-6), gli risponde Berger (2-6). Errore Rossetto, poi Modestino e Mason in pipe allungano ancora (3-8). Diop e Bosso sbagliano dai nove metri, Rossetto piazza un ace e Basso ferma il gioco (4-10). Al rientro, muro di Modestino che sbaglia una fast a seguire (5-11). Pipe spettacolare di Diop, Mondovì fallisce l’attacco e Messina vola a +8 (5-13). Berger e Rossetto a segno, Carraro sbaglia la battuta (7-14). Mason piazza un appoggio pazzesco in zona 3, Viscioni sbaglia in attacco e Basso chiama nuovamente il time-out (7-16). Mason spedisce fuori dai nove metri, Diop si riprende il servizio con un pallonetto da posto 2 (8-17). Berger prova a svegliare la squadra, Modestino risponde (10-18). Ancora errori al servizio, per Bosso e Carraro (11-19). Messina tiene il distacco invariato, poi commette due errori con Mason e Diop e Mondovì accorcia (16-21). Diop si rifà subito dopo, Mason fallisce dai nove metri, gran palla di Berger e Mondovì risale a -4 (18-22). L’opposto toscano di Messina rispedisce dietro le avversarie, un ace di Olivotto spedisce le siciliane ad un passo dal set (18-24). Catania e Berger tengono in vita le monregalesi, ma è Berger con un errore al servizio a chiudere il set (20-25). 10 errori per Mondovì, 8 per Messina. Migliore realizzatrice Diop con 7 punti.

Nel secondo set, aprono Olivotto in primo tempo e Diop di potenza (0-2). Muro d ma Mondovì la riprende subito (3-3) e mette avanti il muso per la prima volta in gara (4-3). Olivotto si avventa su una palla slash e la trasforma in palla a terra (4-4). Break di Mondovì (6-4), Rossetto accorcia, invasione di Modestino e piemontesi ancora avanti (7-5). Berger allunga a +3, Rossetto tiene il passo con un attacco sui tre metri, ma Diop sbaglia un appoggio mettendo out (9-6). Si prosegue sul distacco acquisito dalle monregalesi, poi break di Rossetto, Modestino in palla sette tiene a ridosso Messina (13-12). Diop sbaglia dai nove metri, Viscioni affonda e Bonafede toglie Modestino per mettere dentro Babatunde (15-12). Norgini rileva Mason, ma Mondovì scava un solco di sette punti (19-12). Bonafede ferma il gioco per provare a destare le messinesi, Mason riprende il suo posto sul taraflex, ma il distacco rimane ancora invariato (20-13); Basso inserisce Deambrogio per Tresoldi. Messina non reagisce abbastanza, Mondovì a +6 (22-16). Carraro mette a segno un ace, Berger passa facile contro un muro scomposto messinese. Rimonta delle siciliane con una grande prestazione nel finale di Olivotto (24-22) e Basso ferma il gioco. Muro di Babatunde e Messina a -1 (24-23). A chiuderla per le piemontesi ci pensa l’ex Greta Catania (25-23). 4 errori per Mondovì, 6 per Messina. Migliore realizzatrice del parziale, Olivotto con 7 punti.

Nel terzo set, ritorna Modestino per Babatunde. Subito avanti Messina con Mason, Rossetto e Diop che alza i giri (1-4). Berger sbaglia e Basso chiama time-out (1-5). Al rientro, ace di Olivotto e attacco vincente di Modestino (2-7). Messina allunga, Rossetto approfitta di una palla slash (2-10) e Basso ferma il gioco. Doppio ace di Messina con Diop, Modestino passa al centro (2-13); coach Basso cambia la diagonale: dentro Manig e Marengo. Si prosegue sulla linea di un distacco invariato, poi Olivotto e Rossetto firmano il break Messina e l’ennesimo allungo (6-18). Cala l’attenzione delle monregalesi e le siciliane dilagano (6-20). Fuori Olivotto, dentro Guzin. Bosso interrompe la serie di Messina, Diop riprende il cambio palla (7-22). La nuova entrata mette a segno un ace (7-23), Bosso e Modestino avvicinano la fine del parziale (8-24). Diop fallisce la battuta, Rossetto si fa murare da Catania, Viscioni accorcia di un’altra lunghezza, la chiude Diop in pipe (11-25). 8 errori per Mondovì, 2 per Messina. Migliore realizzatrice, Diop con 8 punti.

Nel quarto set, equilibrio iniziale fino al break di Mondovì con Viscioni (5-3). Messina la riprende e passa avanti (5-6) con un muro di Modestino. Su un errore delle monregalesi, contro break ospite (6-8). Mondovì difende su ogni pallone e accorcia a -1 (11-12). Bonafede ferma il gioco, ma le siciliane non riescono a prendere terreno alle padrone di casa fino ad un doppio attacco vincente di Rossetto e al muro di Modestino (15-18). Si rivede Diop e Messina vola a +4 (17-21). Il distacco diventa incolmabile. Mason e ancora Aurora Rossetto aumentano il divario numerico (19-24). L’ultimo sussulto di Mondovì lo firma l’ex Greta Catania (20-24). La chiusura del match arriva su un errore al servizio di Bosso (20-25). 9 errori per Mondovì, 1 errore per Messina. Migliori realizzatrici Rossetto e Bosso con 6 punti.

Tabellino

Parziali: 20-25 25-23 11-25 20-25.

Durata: 22′, 31′, 20′, 28′.

Arbitri: Luca Cecconato & Antonio Giovanni Marigliano, Marco Viale (videocheck).

Mvp: Bintu Diop, Akademia Sant’Anna Messina.

Mondovì: Viscioni 11, Bosso 13, Giubilato, Lancini, Marengo 2, Catania 10, Deambrogio, Tresoldi 6, Berger 13, Schmidt, Manig, Fini.

Allenatore: Claudio Basso. Assistente: Matteo Brignone.

Akademia Sant’Anna: Norgini ne, Olivotto 12, Carraro 2, Modestino 13, Rossetto 13, Mason 8, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 1, Guzin 1, Diop 22.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Articoli correlati