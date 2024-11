Akademia Messina al lavoro al Polivalente della Cittadella Universitaria

Vista l'indisponibilità del PalaRescifina per i concerti di Renato Zero la formazione del presidente Costantino trasloca per qualche giorno nella sua vecchia casa

MESSINA – La società Akademia Sant’Anna comunica che, a causa della nota indisponibilità del PalaRescifina per il doppio appuntamento messinese di Renato Zero, gli allenamenti della prima squadra in vista della trasferta di Mondovì si svolgeranno presso il Polivalente della Cittadella Universitaria fino a venerdì 8 novembre.

Nell’occasione, il presidente Fabrizio Costantino, a nome di tutta la grande famiglia di Akademia, desidera esprimere un sentito e doveroso ringraziamento al Magnifico Rettore dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, e al Presidente dell’Unime, Franco De Francesco, per la preziosa collaborazione dimostrata. Grazie al loro supporto, la squadra potrà proseguire le proprie attività in un ambiente che rappresenta un’eccellenza per lo sport e la formazione universitaria. Il Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria è stata la casa dell’Akademia Sant’Anna alla prima storica stagione in Serie A2, nell’ultimo match della poule salvezza il palazzetto fu riempito da tifosi con tanti anche in piedi, motivo per cui l’anno successivo si pensò al trasloco in un impianto più capiente.

“Grazie a Università e amministrazione”

“Un sincero grazie, quindi, all’Università di Messina per la sua vicinanza alla nostra realtà sportiva – si legge nella nota di Akademia Sant’Anna – un gesto che testimonia la forte sinergia tra il mondo accademico e quello dello sport cittadino. Al tempo stesso, un sentito e doveroso ringraziamento anche all’assessore, Massimo Finocchiaro, all’esperto allo sport, Francesco Giorgio, e al sindaco, Federico Basile, per l’impegno dimostrato nei confronti della nostra realtà sportiva. Grazie alla loro pronta iniziativa e alla formale richiesta inoltrata ai vertici universitari, è stato possibile ottenere la concessione d’uso dei locali in argomento. Un ringraziamento particolare va, quindi, all’amministrazione comunale – si legge in conclusione – che ha saputo intervenire in tempi rapidi per garantire alla nostra squadra uno spazio idoneo allo svolgimento delle attività. Questo gesto testimonia ancora una volta la bontà e la solida sinergia esistente tra istituzioni locali e mondo sportivo di cui è espressione il nostro territorio”.

Si chiude quindi la polemica che era sorta qualche settimana fa quando il PalaRescifina aveva ospitato due manifestazioni nazionali di calcio balilla paralimpico e la società si era lamentata per le soluzioni alternative dell’amministrazione non adeguate.