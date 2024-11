Akademia Messina continua l’inseguimento su San Giovanni in Serie A2

Ha preso ritmo in campo e in classifica la formazione del presidente Costantino. I numeri contro Macerata, la classifica e il commento di Bonafede

MESSINA – Sembra essere entrata a regime la formazione di coach Bonafede, Akademia Sant’Anna ieri pomeriggio ha infilato il quinto successo consecutivo e il quarto a punteggio pieno del suo inizio di stagione. Al momento si trova quindi in seconda posizione a quota 14 punti, uno in meno di San Giovanni in Marignano che si sta candidando ad essere l’altra corazzata del girone A.

Brescia e Macerata sono state un po’ ridimensionate dopo le ultime due giornate, ma restano squadre temibili e il campionato non è arrivato neanche al giro di boa della prima fase. Motivo per cui è giusto essere positivi in casa Akademia ma non bisogna festeggiare troppo. Il calendario adesso vedrà degli impegni sulla carta più abbordabili: settimana prossima Mondovì fanalino di coda del girone ancora a zero punti, poi Lecco e Casalmaggiore che stazionano a metà classifica, prima di chiudere il girone di andata con un altro big match contro San Giovanni in Marignano. Sarà interessante capire se da qui al 1 dicembre entrambe le squadre continueranno a mantenere questo ritmo indiavolato.

Nel post-gara di Macerata queste le dichiarazioni di coach Fabio Bonafede: “Era una partita di cartello, una tappa in cui la squadra si doveva misurare. Primo set di equilibrio, eravamo perfetti nella fase side out, peccavamo un po’ sulle seconde palle. Due squadre che, secondo me, giocheranno per i vertici tutto il tempo. Primo set senza sbavature, poi abbiamo pagato, infine preso le misure. La fase side-out ha continuato a funzionare, siamo cresciuti molto nella fase break-point e, a quel punto, avendo continuità si è creato il divario. Fino ad un certo punto la partita è stata in bilico; il nostro secondo set è uguale al loro terzo. Bravissime le nostre ragazze perché giocavamo in casa, era una partita in cui eravamo un po’ più condizionati ed è normale. Loro venivano con la rabbia di chi doveva riscattarsi; quindi, brave davvero le ragazze”.

Brave tutte le ragazze, ma come sottolineato nella cronaca della sfida è sembrato ad un certo momento che la panchina fosse corta. Nella fase più difficile vissuta da Akademia nel secondo parziale avrebbe fatto comodo avere qualche cambio in più tra le attaccanti, opposto e posto 4, anche solo per permettere a chi era in campo di rifiatare un attimo e ritrovare un minimo di lucidità. Un deficit che lo staff tecnico ha comunque chiaro, poi fortunatamente la differenza tra le due formazioni è venuta fuori sul taraflex.

Per la prima volta in stagione Bintu Diop scende sotto i venti punti, ma resta abbondantemente in doppia cifra a 18. La top scorer di Akademia e della gara del PalaRescifina è Dalila Modestino che ne realizza 16 più 3 muri. In doppia cifra, come fosse un orologio svizzero, la vice capitano Rossella Olivotto, 12 ieri in quasi in perfetta media sua tredici in cinque partite. Supera i dieci anche l’altra “Ross”, Aurora Rossetto, che ne mette a terra 13 con Chiara Mason che si ferma a 8. Sfugge quindi, almeno per il momento, la possibilità di avere ben cinque atlete in doppia cifra per Akademia.

Risultati 5ª giornata Serie A2

Akademia – Macerata 3-1

San Giovanni in M.no – Mondovì 3-0

Brescia – Imola 3-1

Lecco – Casalmaggiore 1-3

Costa Volpino – Castelfranco Pisa 2-3

Classifica girone A

Omag-Mt San Giovanni in M.no 15 punti

Akademia Sant’Anna Messina 14 punti

Valsabbina Millenium Brescia 12 punti

Cfr Balducci Hr Macerata 9 punti

Volleyball Casalmaggiore 7 punti

Clai Imola Volley, Orocash Picco Lecco 6 punti

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4 punti

Cbl Costa Volpino 2 punti

Bam Mondovì 0 punti

