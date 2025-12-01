Akademia Messina, Costantino duro: “Il sindaco non ci dà risposte sul PalaRescifina”

Per il presidente il dialogo c'è ma non porta a soluzioni. L'assessore, non in pubblico, dà ragione alla società, ma "il sindaco non mi risponde da metà ottobre"

Al termine della partita, vinta da Gruppo Formula 3 Messina contro Club Italia che ha aperto il girone di ritorno del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile, il presidente Fabrizio Costantino e il vice presidente Antonio Caselli si sono presentati in conferenza stampa per dire la loro sulla situazione dell’impianto PalaRescifina. Con il sindaco Basile il presidente non si sente da metà ottobre e “(Akademia, ndr) non può programmare un altro campionato in queste condizioni, siamo pronti ad andare via. Se non arriva la telefonata non so che fare, non molliamo titoli e nulla troveremo, a malincuore, altro impianto sportivo in altro comune”.

Frase clou della conferenza del presidente Costantino: “Se l’Akademia Sant’Anna non sta al PalaRescifina il palazzetto diventa libero per organizzare quello che si vuole”, uno scenario che secondo il numero uno di Akademia Sant’Anna sembra viste le premesse. Infine incalza ancora Costantino: “Noi vogliamo sapere cosa vuole fare l’amministrazione con noi, noi non programmiamo a maggio, ma adesso dobbiamo sapere. L’amministrazione ci deve dire noi vi vogliamo o non vi vogliamo” con un chiaro riferimento che devono essere i fatti a parlare. “Ce lo devono dire chiaro adesso se Akademia può continuare qui, in caso noi dobbiamo cominciare ora a guardarci attorno”.

Gli eventi sul cammino di Akademia

“Vogliamo fare chiarezza nei confronti della città e dei tifosi – esordisce così il presidente Costantino – abbiamo richiesto un contatto col sindaco perché Akademia Sant’Anna non può svolgere le attività professionistiche come dovrebbe. I continui eventi, giustissimi, non ci aiutano perché uscendo da qui non sappiamo dove andare ad allenarci. Quando ci sono stati i Negramaro abbiamo risolto noi, allenandoci alla Cittadella quattro allenamenti per 600 euro. Ci hanno risposto dal prossimo evento ci faremo carico noi, ci aveva detto il sindaco. È arrivato l’evento delle arti marziali, l’assessore Finocchiaro ha allargato le braccia dicendoci di non aver trovato nulla, così siamo andati a Furci Siculo dove ci hanno ospitato. Il periodo successivo del Rally Tirreno Messina non abbiamo avuto indicazioni su dove allenarci, in quell’occasione i campi liberi c’erano ma non c’è stato interesse dal Comune. Infine il concerto di Elodie, il custode dell’impianto si è premurato di trovarci gli spazi e poi il Comune ce li ha concessi”.

Contro Finocchiaro: “Comunicazione non è programmazione”

Continua il presidente: “Quando viene concesso l’impianto e l’amministrazione fa numero enne eventi devono essere loro a prendersi cura di noi e organizzarci. Quando questo non succede sembra che non ci sia interesse. Le ultime dichiarazioni di Finocchiaro sono un autogol, la nota stampa in cui dice che la comunicazione c’è, è vera, ma intendiamo programmazione o comunicazione. Se la comunicazione lui la intendeva come sinergia a risolvere i problemi dobbiamo ammettere che siamo scarsi. Io a trovare un campo e l’assessore a non trovare soluzione. La comunicazione c’è, ci sentiamo, ma non c’è la capacità o forse la volontà a trovare soluzioni”.

Caselli: “Faremo il nostro percorso con o senza amministrazione”

Così il vice presidente Antonio Caselli: “Ho qualche annetto in più di Fabrizio e continuo a sperare e a credere in questa amministrazione che non ci sta dimostrando granché. Loro devono capire che se noi andassimo via non sarebbe un discorso da fare dall’oggi al domani, diversi passaggi in Federazione. Noi siamo qui in attesa e facciamo la nostra strada, in tanti ci caldeggiano perché noi andremo via. Noi non siamo contenti e chiaramente vorremmo restare a Messina, però abbiamo bisogno di una risposta chiara. Proseguiremo comunque sulla nostra strada con o senza l’amministrazione. Abbiamo ricevuto inviti da altri Comuni con condizioni che avremmo dovuto venire qui stasera a dire ci spostiamo lì, ma siamo ancora qui ad aspettare risposta”.