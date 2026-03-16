 Ex villetta Quasimodo, la nuova piazza prende forma. Ecco come procedono i lavori VIDEO

Ex villetta Quasimodo, la nuova piazza prende forma. Ecco come procedono i lavori VIDEO

Silvia De Domenico

Ex villetta Quasimodo, la nuova piazza prende forma. Ecco come procedono i lavori VIDEO

lunedì 16 Marzo 2026 - 13:00

La riqualificazione sarà completata entro la prossima estate

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La villetta Quasimodo si sta trasformando in una piazza. I lavori procedono e dovrebbero concludersi entro la prossima estate. Il progetto, affidato a Messina Servizi, prevedeva l’eliminazione delle barriere lungo tutto il perimetro e quindi la trasformazione da villa in piazza.

Villa Quasimodo piazza

Durata dei lavori 300 giorni

Sono state ridefinite le aiuole intorno agli alberi e i nuovi marciapiedi che circondano la piazza. Lo spazio sarà poi abbellito con sedute e tavoli circolari che seguiranno il percorso del verde. Ma anche con nuovi arredi urbani e giochi per bambini. Gli interventi di riqualificazioni sono iniziati a settembre del 2025 e si concluderanno entro la prossima estate. 300 giorni per trasformare l’ex villetta in uno spazio verde aperto alla città.

Vedi qui la galleria fotografica

Villa Quasimodo piazza
Villa Quasimodo piazza
Villa Quasimodo piazza
Villa Quasimodo piazza

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