Ex villetta Quasimodo, la nuova piazza prende forma. Ecco come procedono i lavori VIDEO

La riqualificazione sarà completata entro la prossima estate

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La villetta Quasimodo si sta trasformando in una piazza. I lavori procedono e dovrebbero concludersi entro la prossima estate. Il progetto, affidato a Messina Servizi, prevedeva l’eliminazione delle barriere lungo tutto il perimetro e quindi la trasformazione da villa in piazza.

Durata dei lavori 300 giorni

Sono state ridefinite le aiuole intorno agli alberi e i nuovi marciapiedi che circondano la piazza. Lo spazio sarà poi abbellito con sedute e tavoli circolari che seguiranno il percorso del verde. Ma anche con nuovi arredi urbani e giochi per bambini. Gli interventi di riqualificazioni sono iniziati a settembre del 2025 e si concluderanno entro la prossima estate. 300 giorni per trasformare l’ex villetta in uno spazio verde aperto alla città.

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