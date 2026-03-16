UniMe campione regionale di nuoto tra i Cadetti, Perdichizzi (Swimblu) sei ori

I nuotatori messinesi conquistano venti titoli regionali a Paternò, quattro nuovi record regionali, un primo posto di società tra i Cadetti e un secondo tra i Juniores

A Paternò il nuoto siciliano si è dato appuntamento per concludere la prima parte di stagione, quella in vasca corta, con l’assegnazione dei titoli regionali per le categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Risultati brillanti sono arrivati per i nuotatori messinesi sia a livello di squadre che a livello individuale.

Certamente il risultato più importante di squadra si registra nella categoria Cadetti dove l’UniMe del responsabile tecnico Diego Santoro ha vinto la coppa sconfiggendo avversarie come Poseidon e Sicilia Nuoto che terminano al secondo e terzo posto. Per gli universitari cari al presidente De Francesco poi il secondo posto di società nella categoria Juniores, con la Poseidon prima e la Mimmo Ferrito terza molto vicine. Nella categoria Seniores invece appena giù dal podio, composto da Poseidon, Idra e Mimmo Ferrito, la Swimblu di Milazzo al quarto posto, l’UniMe al quinto e la Power Team Messina all’ottavo.

Dei sei record regionali registrati quattro sono messinesi. Due dalle staffette 4×100 stile libero con le nuotatrici dell’UniMe, Costarella, Raffa, Ferrara e Arcudi, che fanno segnare il nuovo primato nella categoria Cadette e Assoluta, il secondo dalle ragazze Arcudi, Costarella, Delia e Ferrara nella 4×200 stile libero, stavolta solo record Cadette. Da considerare che Costarella, Raffa e Delia sono ancora appartenenti alla categoria inferiore Juniores.

Gli altri due record regionali sono di Emma Arcudi (UniMe) nei 50 dorso record Cadette, per l’atleta reggina allenata da Santoro cinque ori e un argento individuale nella manifestazione, l’altro record è di Sofia Perdichizzi (Swimblu), allenata da Simone Zappia e Sandro Torre, sei ori individuali per lei che fa segnare il nuovo record regionale assoluto nei 200 stile libero.

Le medaglie dell’UniMe

L’UniMe ha raccolto un ricco medagliere: 7 ori 11 argenti e 8 bronzi nella categoria Juniores, 12 ori 5 argenti e 5 bronzi il bottino tra i Cadetti, infine 1 oro 6 argenti 2 bronzi tra i Seniores. In tutto 20 titoli regionali, 22 argenti e 15 bronzi.

Individuali

Emma Arcudi (Cat. Cadetti), medaglia d’oro e nuovo Record Regionale nei 50 dorso (28″79), oro nei 50 farfalla, nei 50, 100 e 200 stile e medaglia d’argento nei 100 farfalla. Sabrina Ferrara (Cat. Cadetti), medaglia d’oro nei 100 e 200 farfalla, medaglia d’argento nei 50 farfalla, nei 50, 100 e 200 stile. Giorgia Iaria (Cat. Seniores), medaglia d’oro nei 50 farfalla, medaglia d’argento nei 50 e 100 e nei 100 e 200 farfalla. Silvia Raffa (Cat. Juniores), medaglia d’oro nei 50, 100 e 200 rana, medaglia di bronzo nei 100 stile e nei 200 misti. Rebecca Ribecco (Cat. Cadetti), medaglia di bronzo nei 200 rana. Carola Costarella (Cat. Juniores), medaglia d’oro nei 50 farfalla e nei 100 stile, medaglia d’argento nei 50 dorso e nei 100 stile. Anita Delia (Cat. Juniores), medaglia d’argento nei 50, 100 e 200 farfalla, medaglia di bronzo nei nei 200 misti. Simone Romeo (Cat. Seniores), medaglia di bronzo nei 200 farfalla. Cristian Molonia (Cat. Juniores), medaglia d’argento nei 400, 800 e 1500 stile, medaglia di bronzo nei nei 200 stile. Antonio Bavastrelli (Cat. Seniores), medaglia d’argento nei 1500 stile e 400 misti, medaglia di bronzo negli 800 stile. Matteo Bolignano (Cat. Cadetti), medaglia d’oro nei 100 e 200 rana, medaglia di bronzo nei 50 rana. Giovanni Monopoli (Cat. Juniores), medaglia d’argento 50 rana. Alessandro Galletta (Cat. Juniores), medaglia di bronzo negli 800 stile. Alessandro Barbaro (Cat. Juniores), medaglia d’oro nei 100 stile, medaglia d’argento nei 50 stile. Dario Ripepi (Cat. Seniores), medaglia di bronzo nei 50 stile.

Staffette

Medaglia d’argento per la staffetta 4X100 stile Cat. Juniores composta da Usbergo Brenda, Cucinotta Sonia, Coltraro Aurora, Anita Delia. Medaglia di bronzo per la staffetta 4X100 stile Cat. Cadetti composta da Dario Ripepi, Alessio Cucinotta, Fabrizio Vinci, Matteo Bolignano. Medaglia di bronzo per la staffetta 4X200 stile Cat. Juniores composta da Barbaro Alessandro, Molonia Cristian, Arena Gabriele, Galletta Alessandro. Medaglia di bronzo per la staffetta 4X200 stile Cat. Juniores composta da Usbergo Brenda, Praticò Maria, Raffa Silvia, Coltraro Aurora. Medaglia di bronzo per la staffetta 4X100 mista Cat. Juniores composta da Delia Anita, Cozzucoli Marisol, Usbergo Brenda, Pratico Maria. Medaglia di bronzo per la staffetta 4X100 stile Cat. Juniores composta da Arena Gabriele, Galletta Alessandro, Barbaro Alessandro, Molonia Cristian. Medaglia d’oro per la staffetta 4X100 mista Cat. Cadetti composta da Arcudi Emma, Raffa Silvia, Ferrara Sabrina, Costarella Carol. Medaglia di bronzo per la staffetta 4X100 mista Cat. Cadetti composta da Arena Gabriele, Bolignano Matteo, De Marco Nicolò, Ripepi Dario. Medaglia di bronzo per la staffetta 4X100 mista Cat. Juniores composta da Bono Davide, Monopoli Giovanni, Ceci Marco, Barbaro Alessandro

Le medaglie di Swimblu e Power Team

Nella massima categoria Sofia Perdichizzi guida il medagliere della Swimlbu con sei ori nei 50, 100, 200, 400 e 800 stile libero e 200 misti, la compagna Giorgia Di Mario conquista quattro bronzi nei 200, 400, 800 3 1500 stile libero. Tra i Seniores anche l’argento di Riccardo Sidoti (Power Team) nei 50 dorso. Infine tra i Cadetti per la Swimblu argento per Aurelio Pandolfo nei 200 misti e bronzo nei 200 rana. Altre due medaglie arrivano da Gabriele Molonia, ex Ulysse ed Unime quest’anno tesserato La Fenice, che si laurea vice campione regionale negli 800 e 1500 stile libero nella categoria Cadetti.