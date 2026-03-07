Akademia Messina fa visita alla capolista Brescia. Freschi: “Abbiamo obiettivi diversi”

Ottava giornata in Pool Promozione, Brescia delle ex Modestino e Olivotto deve guardarsi le spalle da Talmassons

MESSINA – Dopo due match casalinghi in tre giorni, trasferta in terra lombarda per il Gruppo Formula 3 Messina. Nella Giornata Internazionale della Donna – domenica 8 marzo, ore 16 -, le SuperGirls di Coach Freschi saranno ospiti tra le mura del Palasport Jimmy George per la sfida contro la capolista Valsabbina Millenium Brescia. La gara sarà valida per la terza giornata di ritorno della Pool Promozione.

Messina ancorata al decimo posto in classifica con 5 punti. Le siciliane sono alla ricerca del primo successo in questa fase del campionato. Il cambio di rotta evidente in termini prestazionali, mostrato a partire proprio dalla gara di andata contro Brescia, lascia e lancia segnali incoraggianti. Da quel momento, infatti, le giallorosse sono apparse più brillanti in campo, dimostrando di stare al passo di grandi squadre, strappando loro sempre un set (eccezion fatta per la trasferta di Fasano). Nei momenti decisivi, però, l’inesperienza delle SuperGirls – unita alla pressione e alla qualità rodata delle avversarie – ha fatto la differenza, indirizzando il risultato finale.

Dichiarazioni della vigilia

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina):” Sono due squadre con obiettivi stagionali molto diversi. All’andata abbiamo dimostrato di giocare alla pari. Loro hanno atlete di grande caratura tecnica, ma noi cercheremo di esprimerci al massimo delle nostre potenzialità. In questo momento – conclude Freschi- se noi riusciamo a creare i presupposti per potercela giocare, significa che le ragazze stanno lavorando bene e che stanno bene in campo. Questo, per me, è ciò che conta”.

Dalila Modestino (Valsabbina Millenium Brescia): “Partita dopo partita, continua la nostra fame di vittorie. Abbiamo affrontato le prime due gare del girone di ritorno tra alti e bassi, ma non abbiamo mai mollato e sarà questo il nostro obiettivo anche per i prossimi match che verranno. Con Messina, scenderemo in campo per una partita molto importante che conclude, almeno per ora, un corollario di bellissimi momenti vissuti accanto al nostro pubblico, sempre pronto a dimostrare il suo sostegno. Siamo cariche e pronte a concludere questa fase casalinga per poi affrontare al meglio le ultime due gare di Pool Promozione in trasferta”.

L’avversario Brescia

La Valsabbina Millenium Brescia si presenta alla gara occupando il primo posto della Pool con 34 punti in graduatoria, seguita dalle Pink Panthers di Talmassons a quota 33. Le ragazze di Coach Solforati vantano una striscia di solo successi in questa fase del campionato. L’esordio nella Pool Promozione ha visto le Leonesse imporsi per 3-0 su Melendugno; poi, le bresciane hanno completato una rimonta contro l’Itas Trentino, espugnando il “Sanbapolis” al tie-break. Nelle successive tre giornate, nette le vittorie contro Messina (3-1), Roma (3-0) e Costa Volpino (3-0).

Più complesso l’avvio del girone di ritorno. Nella Palestra “San Giuseppe Da Copertino” di Lecce, le lombarde hanno avuto la meglio solo al termine del quinto set (17-19), conquistando due punti preziosissimi per mantenere la vetta della Pool. Ennesimo tie-break per le lombarde nel turno infrasettimanale dello scorso mercoledì; al “PalaGeorge”, finisce 3-2 contro Trento. Dopo aver dominato decisamente i primi due set (25-16,25-12), le padrone di casa hanno subito la reazione delle ospiti con riapertura delle sorti della gara (17-25, 22-25).

Due punti d’oro per le ragazze di Coach Solforati, che continuano a guardare le rispettive contendenti dall’alto della classifica. Da evidenziare, la rimonta di Talmassons su Melendugno (3-2), risultato che ha mantenuto le friulane ad un solo punto dalla vetta. Le Leonesse dovranno mantenere alta l’attenzione per evitare il sorpasso delle Pink Panthers; motivo in più per cercare di chiudere al meglio il girone di ritorno, a partire proprio dalla sfida contro le SuperGirls.

Precedenti ed ex

Sono cinque i precedenti vissuti tra i due club. I primi risalgono alla stagione 2023/2024 in Regular Season, girone A, settima giornata. All’andata fu un netto successo messinese (3-0), mentre più combattuto il match di ritorno, terminato solo al tie-break; pure in questo caso, vittoria per le SuperGirls.

Anche nella scorsa stagione le due formazioni si incontrarono in Regular Season, girone A, terza giornata, replicando le prestazioni della precedente annata. Infatti, la gara di andata sorrise a Messina in tre set così come il ritorno fu uno spettacolo durato cinque parziali.

Lo scorso 15 febbraio i due club si sono incrociati al “PalaRescifina” per la gara di andata. La sfida ha visto trionfare le ospiti (1-3: 25-23, 16-25, 12-25, 20-25); al contempo, è venuto fuori, in più frangenti, il carattere delle SuperGirls, capaci di tenere testa a un avversario più esperto e strutturato.

Ex della sfida: Dalila Modestino e Rossella Olivotto. Prima di entrare nel branco delle Leonesse, Dalila ha difeso i colori messinesi per ben due stagioni consecutive dal 2023 al 2025, mentre Rossella nella trascorsa stagione.