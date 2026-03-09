 Akademia Messina, Ferrara: "Giocato alla pari ma loro livello più alto"

Simone Milioti

lunedì 09 Marzo 2026 - 09:36

Il capitano del Gruppo Formula 3 ha commentato la sconfitta subita in casa della capolista Brescia

MESSINA – Primo set dominato dalla “leonesse” poi Messina gioca quasi punto a punto con Brescia nei restanti due parziali. Non basta comunque a ottenere i primi punti in Pool Promozione e neanche la prima vittoria. La squadra continua il proprio percorso di crescita agli ordini di coach Matteo Freschi.

Nella giornata, l’ottava della Pool Promozione, si registra inoltre la sola vittoria di Talmassons. Gli altri tre incontri sono programmati per questa sera. Al momento comunque in classifica Brescia e Talmassons restano al comando separate da un solo punto in classifica. Costa Volpino, sconfitta in tre set da Talmassons dice addio ai sogni promozione diretta.

Ferrara: “Nei momenti cruciali brave loro”

Martina Ferrara capitano e libero del Gruppo Formula 3 Messina ha così dichiarato dopo la sconfitta a Brescia: “È stato un primo set a senso unico. Poi, abbiamo provato ad adattarci al gioco della prima in classifica, riuscendoci gran parte dei set successivi, giocati sempre alla pari.  Ovviamente, mantenere il loro alto livello, sia tecnico che mentale, non è stato semplice e nei momenti cruciali sono riuscite a scamparla loro”.

