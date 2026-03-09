Ss114, senso unico alternato sul ponte Mili per eseguire attività di monitoraggio

Anas ha disposto cinque giornate di limitazioni a partire da domani

MESSINA – Senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, per cinque giorni sul ponte Mili, al km 8,500 della Stradale Statale 114 “Orientale Siculo”. Le limitazioni viarie si sono rese necessarie per consentire ad Anas di eseguire attività di monitoraggio e controllo periodico. Nessun allarme strutturale, dunque. Anas specifica infatti che le “attività rientrano nei controlli periodici eseguiti su tutti i ponti e viadotto in gestione, sulla base dei quali vengono progettati e calendarizzati gli opportuni interventi di manutenzione programmata”.

Per quanto concerne il ponte Mili, le attività di monitoraggio si protrarranno complessivamente per cinque giornate, secondo fasce orarie differenziate, con l’obiettivo di di ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Le giornate di limitazioni sul ponte Mili

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica strutturale, sul ponte Mili sarà istituito il senso unico alternato della circolazione regolato da semaforo, secondo il seguente calendario: