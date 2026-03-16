Akademia Messina, Freschi: “Cresciamo a partita in corso”

L'allenatore commenta la sconfitta subita a Padova ora terza in classifica, in vetta alla Pool Talmassons sorpassa Brescia quando manca una giornata alla fine

MESSINA – La penultima giornata nella Pool Promozione del campionato di Serie A2 femminile di pallavolo è andata in archivio. Messina sconfitta in quel di Padova, la formazione veneta sale al terzo posto nella Pool, mentre la sconfitta a sorpresa di Brescia, al tiebreak in casa di Roma, vede le lombarde cedere la leadership ad una giornata dalla fine alle friulane di Talmassons che espugnano il campo di Costa Volpino.

Vittoria anche per Busto Arsizio e Melendugno le due formazioni più “vicine” ad Akademia ad inizio Pool Promozione, con le ragazze care al presidente Costantino che chiuderanno la stagione venerdì 20 marzo in casa al PalaRescifina ospitando Fasano, con l’ex Margherita Muzi in cabina di regia, che attualmente è nono in graduatoria ed entra come ultima ammessa ai playoff previsti nella terza fase del campionato a cui Akademia non parteciperà.

La dichiarazioni dal Gruppo Formula 3 Messina

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina):” Come spesso accade in trasferta, il nostro approccio non è stato dei migliori. Padova ha iniziato da parte sua con un ritmo molto forte soprattutto al servizio con molte variazioni che ci hanno messo in difficoltà. In seguito, siamo cresciuti in un terzo set nel quale abbiamo espresso maggiormente quelle che sono le nostre capacità, nel quarto, infine, peccato per l’approccio; basti considerare che i primi otto punti della Nuvolí sono stati ottenuti anche grazie a quattro nostri errori al servizio e questa è una cosa che non ci possiamo permettere soprattutto con squadre di questa levatura”.

Valentina Colombo (Gruppo Formula 3 Messina): “Quando riduciamo il numero di errori, riusciamo a giocarcela alla pari con qualsiasi squadra, e il terzo set lo ha dimostrato. Oggi, però, a differenza delle ultime gare, abbiamo avuto troppi passaggi a vuoto che non ci hanno permesso di trovare continuità e ritmo. Dopo la vittoria del terzo set – prosegue la centrale messinese – saremmo dovute rientrare in campo con uno spirito diverso. Invece, abbiamo commesso troppi errori al servizio. Ci dispiace perché volevamo portare a casa una vittoria, ma abbiamo ancora una partita per riuscirci. Anche se la classifica non cambierà, contro Fasano dovremo scendere in campo concentrate e fare tutto ciò che sappiamo fare. Lo dobbiamo a noi stesse”.

Risultati 9ª giornata

Padova – Messina 3-1

Busto Arsizio – Costa Volpino 3-2

Roma – Brescia 3-2

Fasano – Melendugno 1-3

Trentino – Talmassons 0-3

Classifica Pool Promozione

Talmassons 39 punti (13 vittorie)

Brescia 38 punti (13)

Padova 29 (9)

Busto Arsizio 28 (9)

Costa Volpino 27 (9)

Roma 27 (9)

Melendugno 23 (7)

Trentino 21 (7)

Fasano 18 (7)

Messina 5 (2)