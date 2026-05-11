Messina. Piazza XX Settembre sarà trasformata: via ai lavori

Stamattina la consegna all'impresa esecutrice. Il piano prevede un intervento di riqualificazione da oltre 400mila euro

MESSINA – Consegnati oggi i lavori relativi all’Intervento 3 – “Riqualificazione Piazza XX Settembre”, inserito nell’ambito del programma PN METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027, linea “Messina Città Accessibile ed Inclusiva 2”, per un importo complessivo da quadro economico pari a 428.788,66 euro.

L’avvio ufficiale del cantiere segna un nuovo passo nel percorso di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Messina, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio pubblico moderno, funzionale e pienamente accessibile. L’area interessata dall’intervento è Piazza XX Settembre, lungo via Principe Umberto, nelle immediate vicinanze dell’Orto Botanico Pietro Castelli.

I lavori sono stati consegnati alla Consorzio Stabile Santa Chiara, alla presenza del responsabile unico del procedimento, arch. C. Spagnolo, del direttore dei lavori, arch. T. Fileti, del direttore operativo, arch. D. Bellamacina, e dei progettisti dello Studio AR.DE.SI.A..

Il progetto di trasformazione della piazza

Il progetto prevede una completa trasformazione della piazza in uno spazio urbano più accogliente, sicuro e inclusivo, con la realizzazione di aree ombreggiate con alberature, zone relax con nuove sedute, illuminazione dedicata per la fruizione anche nelle ore serali e giochi inclusivi pensati per favorire socializzazione, aggregazione e partecipazione. L’intera area sarà realizzata a quota unica, eliminando ogni barriera architettonica e garantendo la piena accessibilità a persone di tutte le età e a cittadini con disabilità. La nuova pavimentazione, in monostrato vulcanico, sarà integrata armonicamente con il contesto urbano circostante.