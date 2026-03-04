Akademia Messina, Freschi: “Dispiace perché i miglioramenti sono costanti”

Le parole dell'allenatore dopo la sconfitta contro Busto Arsizio. Viscioni: "Vorremmo concludere con un bel ricordo"

MESSINA – Le parole di coach Matteo Freschi dopo la sconfitta subita da Messina contro Busto Arsizio: “Penso sia stata una bella partita da ambo i lati, entrambe le squadre hanno espresso una buona pallavolo. Abbiamo cercato di contrastare Busto Arsizio che veniva da una striscia di risultati importante, loro hanno alzato in particolare il livello di attacco e non siamo riusciti ad adattarci. Sono contento per il tipo di pallavolo che esprimiamo, mi dispiace per le ragazze che non toccano con mano la qualità delle cose che fanno e mostrano miglioramenti costanti. Nell’arco della partita ci sono delle onde. Campagnolo aveva avuto un problema muscolare contro Talmassons ma un po’ per scelta precauzionale e scelta tecnica non ha giocato, Felappi è stata scelta tecnica, oggi ho riproposto Kiss come opposto, in questo modo con lei che ha grande qualità in ricezione lasciamo più liberi i posti 4 di attaccare. Sto cercando di trovare delle soluzioni per ovviare a quest’assenza”.

Giulia Viscioni del Gruppo Formula 3

Giulia Viscioni, schiacciatrice di Akademia: “Stasera penso che come le altre partite, quando tiriamo una linea e facciamo una somma generale, sapevamo che affrontavamo squadre meritevoli e compatte. Noi dobbiamo bilanciare col lavoro e l’entusiasmo il fatto di essere meno esperte. Eravamo lì nei finali di set e sarebbe potuta andare diversamente, ci demoralizza che non riusciamo a portare a casa punti, è sempre sconfortante. Rabbia anche un po’ per carattere c’è sempre ma è agonistica, per quello che facciamo in settimana e prepariamo le partite c’è delusione perché non arrivano i risultati concreti. Anche stasera è stata una bella partita da vedere al di fuori, vorremmo concludere la stagione cercando di avere un buon ricordo. Anche le altre squadre hanno infortuni e stanchezze, noi ce la mettiamo tutta e prima o poi arriverà. La mano dello staff tecnico si vede, la preparazione della partita c’è, il percorso della squadra un occhio attento lo vede”.

Dichiarazioni tesserati Futura Giovani Busto Arsizio

Coach Mauro Tettamanti: “Primo set enormi complimenti a Messina che ha servito molto bene, loro hanno avuto il merito di tenerci basse e toglierci sicurezze. Nel corso dei set abbiamo trovato più continuità noi e Messina è un po’ calata. Abbiamo iniziato il girone contro Trento male, da Messina in poi all’andata abbiamo preso sicurezza e alle ragazze vincere ha aiutato a crederci sempre di più. Noi in battuta abbiamo andiamo bene perché abbiamo tante battute spin e in casa troviamo tanta continuità, in trasferta abbiamo meno riferimenti. Da quando sono subentrato alla guida della squadra ho cercato di trasmettere tranquillità e sono sempre pronto a dire una parola in più o fare un gesto in più”.

Veronica Taborelli: “Sono felice di essere tornata dopo un infortunio molto pesante, ho tanta esperienza e l’elasticità mentale di fare qualcosa di diverso per non essere banale. Questo è un palazzetto molto ostico e Messina è una squadra ostica, un gruppo giovane e intraprendente e ci sta che siamo partite in difficoltà. In questo periodo stiamo vincendo e siamo riuscite a cambiare mentalità per portare a casa la partita. Non guardiamo la classifica se non quando sarà il momento, continuiamo a lavorare e migliorare, più in alto arriviamo più avremo dalla nostra il fattore casa da sfruttare”.