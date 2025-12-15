Akademia Messina, Freschi: “Lavoro enorme per traslocare in un altro impianto”

Le parole del tecnico dopo la sconfitta contro Roma. Nei giorni scorsi Fabrizio Costantino eletto vice presidente della Lega Serie A2

MESSINA – Gruppo Formula 3 Messina incassa una sconfitta che viene definita “amara” e “che brucia” contro Roma. Le atlete di coach Freschi si trovavano un set avanti con merito alla Cittadella, sfida in cui si è giocato invece dell’indisponibile PalaRescifina, hanno subito la reazione delle laziali che nel terzo e quarto set hanno prevalso solo ai vantaggi.

Così coach Matteo Freschi al termine della partita: “Sono molto soddisfatto della prestazione che abbiamo fornito oggi. Credo che il pubblico abbia apprezzato lo sforzo profuso. Al di là degli errori, l’impegno della squadra è stato chiaro ed evidente. Avevamo tutta l’intenzione di fare una bella partita oggi, anche perché il lavoro fatto dal club per organizzare il trasloco da una struttura a un’altra, è stato enorme. Oggi abbiamo dato il 1000%. È chiaro che in una partita dove tra fatti e subiti, c’è la differenza di un punto, rimane un po’ l’amaro in bocca per non essere arrivati neanche al quinto set e poi giocartela”.

In conclusione un elogio alla squadra: “Questa squadra è forte. Sono proprio innamorato di queste giocatrici perché lavorano tanto e farebbero di tutto per aiutare la squadra. È chiaro che, quando tu affronti delle situazioni difficili tante volte, poi ti abitui e diventa meno complicato. Quando incominci a farlo le prime volte, ci sono dei momenti in cui magari fai degli errori banali, come ad esempio i due errori di fila in battuta sul finale di set. In quel momento ero amareggiato, perché avevamo sbagliato senza forzare il servizio”.

Rizzieri: “Sconfitta che brucia”

Emma Rizzieri, palleggiatrice Gruppo Formula 3 Messina: “Brucia un sacco perché non mi piace perdere. Cercando di essere il più lucida possibile, faccio grandi complimenti a noi perché abbiamo tenuto testa alle avversarie e vedo che miglioriamo ogni giorno di più. Complimenti anche a Roma, che ha fatto una gran partita. Portiamo a casa tutto il buono che abbiamo fatto e questa crescita”.

Costantino eletto vice presidente di Lega

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Volley Femminile ha deliberato la nomina di Fabrizio Costantino, Presidente di Akademia Sant’Anna e già Consigliere di Lega, come nuovo Vicepresidente di Lega per la Serie A2. La scelta del Consiglio arriva in un momento particolarmente significativo per la pallavolo femminile di Serie A2, caratterizzato da crescita, rinnovamento e progettualità. La nomina di Costantino intende rafforzare ulteriormente la rappresentanza delle società della categoria e consolidare il percorso di sviluppo che la Lega sta portando avanti.

“Accolgo con grande orgoglio e responsabilità questo incarico – ha dichiarato Fabrizio Costantino. Lavorerò con impegno affinché la Serie A2 continui a crescere sotto ogni punto di vista, valorizzando società, atlete e tutto il movimento. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia riposta in me”. Attraverso l’esperienza maturata nella gestione sportiva del progetto Akademia Sant’Anna, divenuta in pochi anni una realtà di riferimento, Costantino metterà a disposizione della Lega la propria visione strategica e il proprio contributo operativo per affrontare le sfide future.