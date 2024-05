Akademia Messina, Greta Catania lascia lo Stretto: “Dal mare alla montagna”

Si sapeva che l'unica siciliana nel roster nella passata stagione avrebbe lasciato lo Stretto. Adesso si conosce la destinazione: Mondovì

Grandi colpi in entrata per Akademia Sant’Anna in questi giorni ma, come naturale che sia quando si rivoluziona una squadra, diverse atlete hanno lasciato in vista della prossima stagione lo Stretto. Tra queste una delle uscite più “dolorose” per la società cara al presidente Costantino è sicuramente Greta Catania. L’atleta giovanissima, classe 2004, è arrivata a Messina già due anni fa e nelle due stagioni in Serie A2 è sempre stata l’unica siciliana in squadra oltre che la più giovane in entrambi i gruppi.

Per l’anno prossimo si accasa, oggi è arrivata l’ufficialità, alla società Mondovì: “Passerò dal mare alla montagna – sono le prime parole di Catania con la nuova squadra – non mi spaventa la distanza, sono abituata fin da piccolina a vivere fuori casa. Dalla prossima stagione mi aspetto di crescere tecnicamente, sono ancora giovane, desidero imparare più che posso dalle mie compagne”. Prima di lasciare però la Sicilia ha altri programmi: “Sicuramente giocherò a beach volley qui a Catania, dove ci sono spiagge attrezzate in cui molti atleti vengono a divertirsi off season, poi andrò a trovare mia sorella negli Stati Uniti”. Molto probabile che torni in futuro anche a Messina, nella precedente stagione Messina e Mondovì si sono incrociate nella poule promozione, vedremo se saranno inserite nello stesso girone ma le possibilità di rivederla ci sono.

La parentesi di Greta Catania in Akademia

Neanche diciottenne Greta Catania inizia l’avventura in Serie A2 in Sicilia, prima alla Pallavolo Sicilia Catania e l’anno successivo a Messina. Nella sua prima stagione peloritana, alquanto travagliata, colleziona 14 presenze, nove partendo nello starting six, in stagione regolare. Nella seconda parte, quando Akademia lotta per la salvezza con alla guida coach Bonafede è impiegata in sei occasioni. In totale mette a segno 54 punti, dimostrandosi subito talentuosa e, nelle occasioni in cui si è confrontata con la stampa, una persona molto solare.

Nella stagione conclusa ad aprile Greta è una delle quattro riconfermate in maglia giallorossa. Un po’ meno utilizzata sia nella stagione regolare, 12 presenze, che nella seconda parte di stagione tra poule promozione e playoff, 8 volte in campo, mai nello starting six e in tutto 45 punti. In totale fanno 99, fermandosi ad un passo dalla doppia cifra in maglia Akademia. Un po’ per scelta della società e un po’ per scelta personale le strade, al momento, delle due siciliane di A2 si sono separate.

