Akademia Messina, il presidente Costantino: "Gruppo compatto, unito e determinato" - Tempostretto

La squadra è al lavoro per prepararsi alla poule playout e ottenere la salvezza. Ecco come funziona la seconda parte di stagione

MESSINA – Turno di riposo per la Desi Shipping Akademia Messina che, approfittando del weekend di pausa programmato dal calendario per l’ultima giornata di regular season per recuperare energie preziose in vista di una seconda parte di stagione molto intensa e per lavorare duramente ed assimilare i meccanismi tattici impartiti da coach Bonafede, sta alla finestra e guarda con interesse gli scontri del prossimo turno, utili a definire la griglia dei playout.

Mentre nel girone B, quello delle messinesi, infatti i giochi sono praticamente fatti con la certezza matematica delle 5 squadre che lotteranno per la salvezza nel secondo turno (Perugia, Marsala, Messina, Sant’Elia e Vicenza), nell’altro girone ancora un’ultima posizione deve essere assegnata: certa la partecipazione ai playout di Club Italia, Montale, Offanengo, Lecco e Cremona, l’ultima uscita di regular season condannerà alla poule salvezza una tra Como, impegnata in casa contro Sassuolo, terza della classe, ed Olbia, in trasferta a Lecco, quartultima del girone A (a parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti ed in caso di ulteriore parità precede la squadra con il migliore quoziente set, ndr).

Come funziona la poule retrocessione

La formula della poule salvezza prevede la partecipazione di 11 squadre (6 del girone A e 5 del girone B) ad un girone all’italiana con incontri di andata e ritorno. Ogni squadra affronta le formazioni provenienti dall’altro girone e, alla fine di questo nuovo girone, si sommeranno i punti conseguiti nella stagione regolare e quelli conquistati nei playout, condannando alla retrocessione in Serie B1 le ultime 6 di questa classifica.

Attualmente la classifica (considerato che si deve ancora disputare l’ultimo turno della stagione regolare e che le squadre del girone A hanno all’attivo 2 partite in più rispetto al girone di Akademia) recita in questo modo: Olbia e Como sono appaiate a quota 27 (in questo momento si salverebbe il team lombardo per il miglior quoziente set), segue Cremona a 24, Lecco a 22, Vicenza ed Offanengo a 21, poi Montale (18), Sant’Elia (15), Desi Shipping (14), Marsala, Perugia e Club Italia a 9.

Costantino: “Saranno due mesi di fuoco”

È proprio il caso di dire, quindi, che per Akademia Sant’Anna inizia una vera e propria nuova stagione tutta da vivere. “Ci attendono due mesi di fuoco – cosi Fabrizio Costantino, Presidente di Akademia Sant’Anna, analizza questa seconda parte di stagione – Perchè al termine della regular season ci troviamo in ritardo di 7 punti sull’ultimo posto utile per la salvezza, ma comunque con due gare in meno rispetto alle squadre dell’altro girone, partite che recupereremo nella poule playout. Arriviamo da un cambio di tecnico che ha l’obiettivo di dare maggior fiducia al nostro gruppo: un gruppo che si è maggiormente compattato cercando di concentrarsi e dare tutto quello che ha per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Al momento, quindi, ci troviamo a dover ridurre un gap importante ma, grazie anche alle due partite da recuperare, l’obiettivo è proprio quello di ribaltare tutto e poi, in questo modo, sperare di poter iniziare a programmare una prossima stagione importante per cercare di puntare ai piani alti della classifica”.