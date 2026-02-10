ScN, due nuovi ingressi e l’evento di San Valentino: “Momento d’amore con Cateno e Federico”

Appuntamento in galleria Vittorio Emanuele il 14 febbraio: "Spiegheremo le dinamiche". E De Luca attacca il centrodestra

MESSINA – Sono Alessandro La Cava, già Cda di Arisme, e Nicola Bellinghieri i nuovi ingressi di Sud chiama Nord.

Basile li ha annunciati brevemente: “Accanto a me due persone, che hanno scelto con coscienza di scendere in campo con noi. Nicola Bellinghieri e Alessandro La Cava sono esempi di professionalità e impegno civico, è un segno di come la nostra attività abbia bisogno del supporto di tutti”.

Bellinghieri ha spiegato di candidarsi al Consiglio comunale. Ha ringraziato la famiglia e spiegato di essere stato sul campo da dirigente dei vigili del fuoco. Ora vuole “scendere in campo” in politica e assicura “il suo pieno impegno”. La Cava poi ha aggiunto che Messina “è oggi una città attrattiva grazie a quello che è stato fatto. Spesso non vediamo molto lavoro sotto traccia. Da un anno circa sono nel Cda di Arisme e stiamo portando avanti un lavoro delicato. Stiamo andando bene e abbiamo già fatto diversi acquisti delle case e perizie. Non c’è solo questo, perché ci sono fasi di ristrutturazione e tutto in lavoro che può allungare i tempi”.

L’evento di San Valentino e l’attacco politico

De Luca ha annunciato poi che il 14 febbraio alle 18 ci sarà un “momento nella galleria Vittorio Emanuele, con Federico e Cateno, all’insegna dell’amore per la città”. Poi l’attacco politico a Leonardi: “Non è nostra intenzione aprire discussioni sul passato, ma non possiamo negare quello che noi abbiamo trovato perché l’eredità è stata quella. In questo contesto è utile ricordare le angherie subite dalla città. Leonardi è un esempio positivo. I bilanci dell’Atm, ad esempio, non risultano approvati dal 2003. Posso circoscrivere ogni singola fase di ogni sindaco e si è sentito toccato dalle mie frasi chiedo scusa. I bilanci mi consentono di circoscrivere queste fasi. Do onore a Turi Leonardi che aveva amministrato e aveva segnato un passo rispetto al passato. Ma a un certo punto questo percorso è stato interrotto e spostato alla provincia per giochi politici. Lo ricordo perché di fronte a questa platea di nani della politica, scarsi che non hanno argomenti concreti. Il giorno di San Valentino ricorderemo tutto, le dinamiche vissute da me e da Federico, così da dare un quadro puntuale di ciò che è successo. Perché non può essere una scelta coraggiosa in Calabria e qui la stessa scelta essere inqualificabile”. Il riferimento è alle dimissioni del sindaco, paragonate alle dimissioni di Occhiuto alla Regione Calabria.

Il futuro della giunta e le dimissioni

A proposito delle dimissioni, Basile ha chiuso le porte a un possibile ritiro: “Quelle sono, perché sono nate per aprire una nuova fase. La nuova giunta? Questa nuova fase porterà a ragionamenti diverso che non sono stati ancora definiti. Lavoriamo guardando avanti ma sono convinto che la voglia di rilanciare la nostra azione porterà la spinta che serve”.