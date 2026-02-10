Messina. Parisi e Bombara tornano all’under 19

Nuovo cambio alla guida della prima squadra, dopo la disfatta interna contro l'Enna

La società Acr Messina ringrazia mister Alessandro Parisi e Domenico Bombara per il prezioso supporto fornito in queste settimane alla prima squadra.

Alessandro e Domenico riprenderanno la guida tecnica della formazione Under 19 giallorossa.

A questo si attende il nome del nuovo mister, che potrebbe non essere nuovo, nel senso che una delle ipotesi è il ritorno di Pippo Romano. Ma non è l’unica soluzione allo studio, in lizza anche Vincenzo Feola, che era stato contattato dopo l’esonero di Romano, prima che si scegliesse la soluzione interna con Parisi e Bombara.