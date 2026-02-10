 Messina. Parisi e Bombara tornano all'under 19

Messina. Parisi e Bombara tornano all’under 19

Redazione

Messina. Parisi e Bombara tornano all’under 19

martedì 10 Febbraio 2026 - 12:30

Nuovo cambio alla guida della prima squadra, dopo la disfatta interna contro l'Enna

La società Acr Messina ringrazia mister Alessandro Parisi e Domenico Bombara per il prezioso supporto fornito in queste settimane alla prima squadra.

Alessandro e Domenico riprenderanno la guida tecnica della formazione Under 19 giallorossa.

A questo si attende il nome del nuovo mister, che potrebbe non essere nuovo, nel senso che una delle ipotesi è il ritorno di Pippo Romano. Ma non è l’unica soluzione allo studio, in lizza anche Vincenzo Feola, che era stato contattato dopo l’esonero di Romano, prima che si scegliesse la soluzione interna con Parisi e Bombara.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Vincenzo Feola è il nuovo allenatore dell’Acr Messina
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED