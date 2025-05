Akademia Messina in attacco si affida a Rachele Rastelli

La classe 1999 di Parma sarà la nuova opposto della formazione di coach Bonafede. Rastelli: "Ci toglieremo tante soddisfazioni"

MESSINA – Sarà Rachele Rastelli la nuova opposta di Akademia Sant’Anna per la stagione 2025/26 del campionato di serie A2 femminile di volley. L’atleta parmense, classe 1999, 192 cm, porterà in riva allo Stretto talento, esperienza internazionale e una spiccata personalità in campo e fuori. Indosserà la maglia nr. 18.

Rachele inizia a muovere i primi passi nel mondo della pallavolo presso l’Energy Volley Parma, dove compie l’intera trafila giovanile fino all’ under 14. Nel 2014 si trasferisce all’Igor Volley Novara, società in cui cresce rapidamente, dividendo le sue prime stagioni tra serie C, under 16, under 18 e serie B1.

Nel 2015/16 partecipa al campionato di serie B1 con l’Agil Volley Trecate; l’anno successivo passa al Vero Volley Monza, dove gioca in serie B1 con l’Euro Hotel Residence Monza. Nell’estate 2017 arriva il debutto in serie A1 con il Saugella Team Monza, squadra nella quale ricopre il ruolo di vice dell’opposta azzurra Serena Ortolani.

Il trasferimento negli Stati Uniti d’America

Nel 2018 compie una scelta audace e lungimirante: lascia l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti, dove si afferma come una delle protagoniste assolute del campionato NCAA. Con i Red Storm della St. John’s University di New York, Rachele gioca per cinque stagioni collezionando numerosi riconoscimenti individuali:

All-BIG EAST Team per quattro anni consecutivi

AVCA East Coast All-Region Team per tre volte

BIG EAST Co-Player of the Year nel 2021

AVCA All-American Honorable Mention

Nella storia della St. John’s University, Rastelli chiude la carriera universitaria come:

2ª per attacchi vincenti (1.874)

2ª per attacchi totali (4.492)

3ª per muri (403)

5ª per ace (123)

Accanto al percorso sportivo, Rachele ha completato anche un brillante cammino accademico, conseguendo una laurea in Scienze della Comunicazione e un master in International Communication con il massimo dei voti.

Il recente passato a Melendugno

Rientrata in Italia nella stagione 2023/24, firma con la Narconon Volley Melendugno in serie A2, collezionando 28 presenze e contribuendo alla salvezza della squadra. Nella stagione 2024/25, disputa il campionato di serie A1 con le Black Angels Perugia, mettendo a referto 24 presenze nella massima serie come vice dell’ungherese Németh.

Rachele Rastelli si distingue non solo per la sua potenza offensiva e presenza a muro, ma anche per una straordinaria maturità umana: curiosa, determinata, riflessiva e sempre pronta a mettersi in gioco. Il suo percorso universitario negli Stati Uniti testimonia una forte capacità di adattamento, autonomia e resilienza, doti che oggi mette al servizio della pallavolo italiana.

Rastelli: “Mi piace esplorare”

Queste le prime dichiarazioni di Rachele Rastelli: “Esplorare è sempre bello e quando hai anche un motivo valido per farlo, questo rende tutto ancora più magico. La chiamata di Messina è arrivata inaspettata e l’ho colta a braccia aperte perché, in questo momento della mia carriera, penso sia importante riuscire a esprimere il mio gioco e farmi vedere. Quindi, non poteva che esserci una risposta positiva da parte mia”.

Lungo il suo percorso ha attraversato diversi livelli e realtà giovanili, serie A e college americani; una varietà di esperienze che ha arricchito Rachele come atleta e persona: “Penso che ovunque ci si trovi, si impari a conoscersi sempre di più e a crescere; non si può che migliorare, confrontandosi con la diversità offerta dai vari contesti, conoscendo persone che vengono da posti diversi e che non parlano neanche la tua lingua. Adattarsi è sempre una sfida; per me non ha mai rappresentato un problema. Mi piace avere la possibilità, anche attraverso la pallavolo, di riuscire a conoscere ed esplorare il più possibile. Tutte le esperienze che ho fatto, mi hanno arricchita come persona e a livello sportivo, grazie anche alla pallavolo. Ho scoperto tanti posti e ce ne saranno ancora tanti da scoprire. Sicuramente, la Sicilia sarà una dei prossimi sulla lista”.

Dopo un anno in A2 a Melendugno, l’anno con le Black Angels in massima serie. Al termine della sua esperienza umbra, ha dichiarato di aver lasciato a Perugia un pezzo di cuore. Un’esperienza incredibile con davanti un mostro sacro come Neméth: “Annette ha fatto veramente bene quest’anno. Le stagioni sportive non si misurano soltanto dal tempo passato in campo ma anche sul piano della serenità. Sentirsi in un posto tranquillo e, comunque, in un ambiente in cui puoi dire <mi piace essere qui>, è fondamentale. Ogni giorno ti svegli e dici <mi piace fare quello che sto facendo> . Quest’anno, a Perugia, ho trovato tanti aspetti positivi. Non è scontato trovare posti in cui ci si sta bene. Quando capita, ci lasci un pezzettino di te”.

Già pronta per Messina

Rachele si sta già preparando mentalmente e fisicamente per un nuovo capitolo della sua storia: “E’ sempre importante operare un reset. Ogni stagione è nuova, ogni percorso è a sé. Ovviamente, ci si porta dietro il bagaglio delle stagioni precedenti e, in quella passata, ho fatto tanto lavoro con il mental coach. Occorre essere forti anche mentalmente e avere sempre qualche strumento in più a disposizione nel bagaglio. Magari, in una situazione di difficoltà, posso usare questo strumento piuttosto che un altro e riuscire, comunque, a tenere alta la concentrazione. Per la serenità mentale basta semplicemente dire: <esprimo il mio gioco, faccio il mio, sono utile alla squadra e posso sempre dare il meglio di me>. Ho già studiato e mentalmente sono pronta a metterlo in pratica. A livello fisico, mi tengo allenata in palestra. Ho Nava, la mia cucciola, che ci pensa a tenermi in forma anche a livello di cardio. Non manca nulla. Poi, appena si avvicinerà il periodo della stagione, riprenderò anche un po’ con la palla. Per adesso mi sto un attimo riposando, facendo soltanto pesi. E’ giusto anche staccare un attimo e recuperare l’energia per ripartire al massimo”.

Anche se ancora è davvero presto per farlo, Rachele pensa anche al suo futuro post pallavolo giocata: “Non voglio chiudermi nessuna porta. Non so cosa farò. L’idea di dover sentirmi legata ad un mondo, solo perché ci sei cresciuta dentro, è distante. La pallavolo non è l’unica possibilità. Avere più occasioni di esplorare, continuare a conoscere il mondo nelle sue varie sfaccettature, al di fuori dalla mia zona di comfort, è intrigante. Io e il cambiamento siamo migliori amici”.

Infine, il suo pensiero è rivolto ai tifosi di Akademia: “Ci divertiremo e ci toglieremo tante belle soddisfazioni. Spero di conoscere più tifosi possibili e non vedo l’ora di sentire il calore che porteranno al palazzetto, così come di conoscere la Sicilia, Messina e tutto quello che questa terra ha da offrire”.

