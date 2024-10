Akademia Messina in trasferta a Costa Volpino. Ferrara: “Massima concentrazione”

Prima trasferta di campionato per la formazione peloritana. Le dichiarazioni alla vigilia del vice allenatore e della schiacciatrice Mason

MESSINA – Prima trasferta stagionale per Akademia Sant’Anna che domani, domenica 13 ottobre alle ore 16, affronterà al “PalaCbl” di Costa Volpino (Bg). La locale formazione è al secondo anno consecutivo in A2. Akademia Sant’Anna, forte del successo all’esordio contro Imola, cerca conferme ed ulteriori spunti di crescita nel contesto di un percorso ben definito dall’head coach Fabio Bonafede e dal suo staff.

Nessuna ex della gara tra squadre che il calendario pone innanzi per la prima volta nella storia delle due società. Il match di domenica 13 ottobre, diretto dalla coppia arbitrale composta da Rachela Pristerà e Giuseppe Restà, con il supporto al video-check di Andrea Bonzanni, sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

Ferrara: “Sfruttiamo qualità e competenze”

A fare il punto della situazione, alla vigilia della trasferta in terra lombarda, il secondo allenatore Flavio Ferrara: “Nei test pre-season abbiamo dimostrato di possedere caratteristiche fisiche e tecniche in grado di renderci competitivi nel contesto di un campionato che si presenterà lungo e difficile. L’esperienza necessaria – affinché si possa curare ogni aspetto senza tralasciare nulla – non ci manca. Le ragazze sanno che ogni pallone sarà importante per raggiungere gli obiettivi di squadra”.

Poi, il tecnico di origine palermitana è tornato sulla gara vinta, domenica scorsa, contro Imola: “Nella prima partita, c’è stata una prestazione corale della squadra che ci ha consentito di arrivare al risultato con soddisfazione ed entusiasmo”.

Per il futuro, Ferrara ha le idee chiare: “Ogni punto andrà considerato sempre frutto di una mentalità costruita insieme, sfruttando pienamente competenze e qualità che possediamo. Sarà sempre negli allenamenti che si costruiranno le basi delle nostre vittorie. C’è grande sentimento e orgoglio da parte delle atlete e di tutti noi. Più questi aspetti cresceranno, più l’identità di squadra si definirà. Occorrerà, chiaramente, avere pazienza ma, un passo alla volta, arriveremo dove vogliamo”.

Adesso, la trasferta di Costa Volpino: “Sarà un ulteriore piccolo passaggio verso l’obiettivo, un’altra tappa di crescita. Servirà massima concentrazione su ogni pallone senza trascurare il più piccolo dettaglio”.

L’avversario Costa Volpino

Le lombarde, dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, hanno rafforzato l’organico nell’intento di consolidare la permanenza in seconda serie e raccogliere quante più soddisfazioni possibili. Oltre al tecnico della promozione e salvezza, Luciano Cominetti, e al suo secondo, Luca Taboni, confermata solo la palleggiatrice Francesca Dell’Orto; per il resto, roster totalmente rinnovato.

Dall’Esperia Cremona (A2) ingaggiate il libero Nicole Gamba e la centrale Sofia Ferrarini, dalla Futura Giovani Busto Arsizio (A2) la schiacciatrice Lana Silva Conceicao, dall’Hr Macerata (A2) la centrale Giada Civitico, dalla Millenium Brescia (A2) la centrale Margherita Brandi, dal Trentino Volley (lo scorso anno in A1) l’opposto Valentina Zago, da Soverato (nella passata annata in A2) la schiacciatrice Simona Buffo. Da club di B sono arrivate le schiacciatrici Ginevra Camerini e Carolina Fumagalli, la palleggiatrice Gaia Dell’Amico, il libero Sofia Fracassetti e l’opposto Sofia Tosi.

Nel primo turno di campionato, per le prossime avversarie di Akademia, sconfitta 3-0 (25-18, 25-18, 25-20) sul taraflex del “PalaMarignano” contro San Giovanni. Nell’occasione, in evidenza l’opposto Valentina Zago con 19 punti (18 in attacco con il 45 % e 1 ace).

Mason: “Sarà una gara complicata”

Anche la schiacciatrice Chiara Mason evidenzia il valore del successo contro Imola e lo fa guardando al cammino da compiere da qui in avanti: “Prima gara molto emozionante. C’era un po’ di tensione, ma abbiamo rotto il ghiaccio. Adesso, dobbiamo solo continuare in questa direzione. Sapevamo che Imola sarebbe venuta qui a Messina con la voglia di dimostrare le proprie capacità. Abbiamo tenuto e, nei momenti importanti, abbiamo messo palla a terra”.

Chiara Mason tra capitano (Carraro) e vice capitano (Olivotto)

Sotto 21-24 nel primo parziale, Messina è riuscita a recuperare con forza e a chiudere il set. Poi, terzo parziale di passaggio, mentre secondo e quarto letteralmente dominati: “E’ una questione di testa. Noi ci alleniamo anche sotto questo aspetto. Non è facile recuperare punteggi così ma quando si lavora di squadra, anche nei momenti di difficoltà, si possono ottenere grandi risultati”.

Costa Volpino è formazione al secondo anno in A2, attrezzata per ben figurare: “Ci aspettiamo una partita complicata nella loro prima dell’anno in casa. Vorranno dimostrare al loro pubblico le potenzialità, mentre noi scenderemo in campo per imporre il nostro gioco”.

Articoli correlati