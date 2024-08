Akademia Messina, la prima in casa il 6 ottobre contro Imola

Inizierà tra le mura amiche la terza stagione in Serie A2 di Akademia Sant'Anna Messina. La stagione regolare terminerà all'inizio di febbraio

MESSINA – Dopo aver svelato la composizione dei gironi e da settimane anche il roster che proverà la scalata nella prossima Serie A2, la federazione ha pubblicato il calendario. La stagione regolare inizierà il 6 ottobre e si concluderà il 2 febbraio dopo nove giornate di andata e altrettante di ritorno. Prima partita in casa al PalaRescifina per la squadra cara al presidente Costantino contro Imola, solita sfida natalizia il 26 dicembre che Akademia Sant’Anna Messina disputerà in casa. Nel calendario non sono previsti turni infrasettimanali nella stagione regolare, ma andrà giocata sicuramente, tra dicembre e gennaio, la Coppa Italia. Le atlete agli ordini di coach Bonafede si ritroveranno a Messina dopo metà agosto per iniziare la preparazione.

Il calendario di Akademia Messina

Prima giornata: Akademia Messina – Imola, 6 ottobre 2024, ritorno 8 dicembre 2024.

Seconda giornata: Costa Volpino – Akademia Messina, 13 ottobre 2024, ritorno 15 dicembre 2024.

Terza giornata: Akademia Messina – Brescia, 20 ottobre 2024, ritorno 22 dicembre 2024.

Quarta giornata: Castelfranco Pisa – Akademia Messina, 27 ottobre 2024, ritorno 26 dicembre 2024.

Quinta giornata: Akademia Messina – Macerata, 3 novembre 2024, ritorno 5 gennaio 2025.

Sesta giornata: Mondovì – Akademia Messina, 10 novembre 2024, ritorno 12 gennaio 2025.

Settima giornata: Akademia Messina – Lecco, 17 novembre 2024, ritorno 19 gennaio 2025.

Ottava giornata: Akademia Messina – Casalmaggiore, 26 novembre 2024, ritorno 26 gennaio 2025.

Nona giornata: San Giovanni in Marignano – Akademia Messina, 1 dicembre 2024, ritorno 2 febbraio 2025.

