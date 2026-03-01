Akademia Messina lotta, la corazzata Talmassons fatica per spuntarla

In vantaggio nei parziali dal secondo set in al Gruppo Formula 3 Messina fatali i black out nelle fasi finali

MESSINA – Gruppo Formula 3 Messina lotta in questa prima giornata di ritorno della Pool Promozione. La squadra di coach Freschi non riesce ad aggiungere però punti visto che Talmassons, corazzata del campionato e in piena corsa per la promozione in A1, vince in quattro set portando via l’intera posta.

Akademia Messina, dopo un primo set in cui non ha trovato subito continuità e ha inseguito, dal secondo ha sempre iniziato in vantaggio, facendosi recuperare nel secondo, vincendo il terzo senza cedere vantaggio e cedendo solo nel finale (19-19) nel quarto parziale quando il tiebreak e il primo punto in Pool Promozione sembrava davvero vicino.

Coach Matteo Freschi sceglie Rizzieri-Viscioni sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Zojzi e Kiss, al centro Campagnolo e Landucci con Oggioni libero. A fine match in doppia cifra per Messina Zojzi 19, Viscioni 13 e Campagnolo 11.

Gruppo Formula 3 – Talmassons 1-3

Primo set in equilibrio fino al 4 pari, poi l’ex Rossetto e Molinaro fanno il break in favore delle ospiti. Le friulane allungano fino al massimo vantaggio di +8 sul 6-14. La timida reazione di Messina dal 14-22 ma Rossetto chiude sul 19-25.

Ad inizio secondo set Zojzi porta avanti Messina sul 5-2, Talmasson rientra sull’8 pari. Dal 10-10 allungo deciso delle ospiti con un parziale di 2-13 che decide il set. Nel finale recupera qualche punto Messina che rende meno amare il parziale per 18-25.

Messina ancora avanti nelle fasi iniziali del terzo set. Le ragazze di coach Freschi si issano fino al 6-1. Contenuta la reazione delle ospiti che arrivano fino al 13-11. Massimo vantaggio delle padrone di casa +7 sul 19-12, nel finale in gestione del vantaggio Akademia che chiude il parziale con il muro vincente di Zojzi sul 25-20.

Nel quarto set prosegue la buona inerzia di Akademia che dal 2-2 passa a condurre 7-2 e si mantiene al comando fino al 15-10. A questo punto la reazione delle friulane di coach Parazzoli le rimette in scia sul 16-15 e al pareggio sul 19 pari. Seguono quattro punti consecutivi di Talmassons che ipoteca la sfida sul 19-23. Nel finale Gannar procura i match point e Rossetto la chiude.

Tabellino

Parziali: 19-25, 18-25, 25-20, 22-25.

Arbitri: Fabio Pasquali & Alberto Mancuso, Luca Cardaci (videocheck).

Gruppo Formula 3: Tisma, Rizzieri 4, Zojzi 19, Colombo 6, Felappi, Ferrara, Landucci 1, Viscioni 13, Campagnolo 11, Kiss 7, Galic, Oggioni 0.

All. Freschi.

Talmassons: Barbazeni 2, Cusma, Feruglio, Viola, Mistretta 0, Lotti, Gannar 14, Rossetto 16, Molinaro 9, Bakodimou 17, Frosini 9, Scola 4, Cassan 0.

All. Parazzoli.