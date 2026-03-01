Il consigliere Cantello: “Scurria non mi rappresenta, il centrodestra ci ripensi”

Il vicepresidente vicario polemico con la scelta: "Io e altri consiglieri pronti a fare altre scelte se la coalizione non cambia candidato"

MESSINA – “Se il centrodestra non cambia candidato, io e altri consiglieri della stessa area faremo altre scelte. Ho appreso dai giornali che il centrodestra ha scelto come candidato a sindaco l’avvocato Marcello Scurria, che continua a definirsi un candidato civico nonostante sia organico a Matilde Siracusano, sottosegretaria di Forza Italia”. Comincia così la nota del consigliere del gruppo misto Mirko Cantello, eletto con Prima l’Italia (lista in principio collegata con Basile), poi espulso dal gruppo consiliare della Lega, dopo uno scontro con il senatore Nino Germanà, ed ex Dc.

“Io contrario alla paventata mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Basile, ostruzionismo alla Giunta da centrodestra e centrosinistra”

Sottolinea il vicepresidente vicario del Consiglio: “Io e gli altri colleghi consiglieri comunali del centrodestra abbiamo sempre seguito in questi anni le indicazioni pervenute dalle rispettive segreterie e dalle deputazioni regionali e nazionali in merito all’azione da mettere in atto in Consiglio comunale, di intesa con i colleghi del centrosinistra: rallentare l’attività amministrativa del sindaco Federico Basile. Circa un anno fa sono passato al gruppo misto perché non ho più tollerato questa situazione e, in particolare, la paventata ipotesi di presentare, entro settembre 2026, una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Basile per defenestrarlo a circa un anno dalla scadenza naturale della legislatura, con la nomina di un commissario scelto dal centrodestra. Nonostante tutti i consiglieri comunali di centrodestra e centrosinistra abbiano messo in atto tutte le azioni ostruzionistiche consentite dal regolamento che disciplina i lavori del Consiglio comunale, siamo stati bistrattati e non presi in alcuna considerazione nella scelta del candidato a sindaco di Messina delle rispettive aree politiche”.

“Io e altri consiglieri di centrodestra pronti a fare altre scelte”

Conclude Cantello: “Non accetto questo diktat da coloro che hanno consumato le proprie vendette politiche sulla pelle dei messinesi. Se il centrodestra non ritira, entro il prossimo martedì, il dichiarato appoggio a Marcello Scurria, io e altri consiglieri comunali dell’area di centrodestra faremo altre scelte a salvaguardia delle nostre prerogative e a tutela degli interessi della città di Messina”.

Scurria: “Cantello vada dove vuole, io rappresento i cittadini”

“Ho appreso della decisione del consigliere comunale uscente Mirko Cantello, già eletto nella lista di Basile, di non gradire la mia candidatura. Sono lieto di questa scelta. La mia ambizione è quella di rappresentare i cittadini, non il consigliere uscente del gruppo misto. Cantello si faccia rappresentare da chi ritiene”. Lo dichiara il candidato sindaco di centrodestra Marcello Scurria.

Carbone: “Buon rientro nella scuderia di De Luca”

Sui social il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone si rivolge così al collega, con ironia: “Caro Mirko, amico mio, ti auguro il meglio per la tua carriera politica e un buon rientro nella “scuderia” di De Luca”.